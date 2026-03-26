추념식 전날 세대와 전국 잇는 4·3평화대행진 개최

2일 관덕적, 민속자연사박물관, 제주시청서 출발 유족·도민·대학생·청소년 등 공동행진 후 문예회관서 합류 80주년 공동준비 과거사 연대 주제 선언 행사

제78주년 4·3희생자 추념식 전날인 4월2일 4·3유족, 도민, 전국 대학생, 청소년, 시민단체 등이 함께하는 ‘4·3 평화 대행진’이 열린다.

26일 제주도에 따르면 이번 대행진은 서로 다른 세대와 집단이 세 곳에서 동시에 출발해 하나로 모이는 방식으로 진행된다.

관덕정에서는 전국 대학생들이 오후 2시에 집결해 4·3 평화 선언과 노래 공연을 진행한 뒤 행진에 나선다.

같은 시각 제주민속자연사박물관에서는 청소년들이 오후 3시에 모여 평화 퀴즈, 나만의 4·3 피켓 만들기 등 체험 프로그램과 타악 퍼포먼스를 마친 후 오후 4시 20분에 출발한다.

제주시청 앞에서는 4·3유족과 도민, 시민단체가 참여하는 ‘4·3특별법 개정 촉구 결의대회’가 오후 4시부터 열린다. 참여 단체들은 역사 왜곡에 대한 법적 처벌 규정 마련의 필요성을 전국적으로 알린다는 계획이다.

세 행진단은 오후 5시 한 지점에 합류해 제주문예회관까지 공동 행진을 한다.

합류 지점에서는 ‘1만 5218명의 기억, 하나의 평화’를 주제로 상징 퍼포먼스가 펼쳐진다. 1만5218명은 현재까지 결정된 제주4·3 희생자수다.

행진 종료 후 제주문예회관에서는 ‘4·3 80주년 공동 준비’와 ‘과거사 연대’를 주제로 한 선언 행사가 열린다.

참가자들은 ‘기억에서 미래로, 80년의 약속’을 주제로 4·3 80주년 공동 준비 선언을 한다. 5·18민주화운동, 여수·순천 10·19 사건 등 각지 과거사 관련 주체들이 참여하는 전국 단위 공동 평화 선언 퍼포먼스도 이어진다.

이외에도 행사장 곳곳에서는 평화 바람개비 만들기, 4·3 인생네컷, 동백 손수건 자수, 동백나무 고리 만들기, 동백 브로치 제작 체험 등 참여형 프로그램과 4·3 당시 음식 전시 및 나눔 행사가 마련된다.

또 제주시청 일대에서는 제주4·3의 진상규명 과정부터 기록물의 유네스코 세계기록유산 등재까지의 흐름을 한눈에 살필 수 있는 ‘4·3 기록 사진전’이 진행된다. 5·18민주화운동과 여수·순천 10·19 사건 관련 기록·사진 자료도 함께 선보인다.

김인영 제주도 특별자치행정국장은 “이번 평화 대행진은 4·3의 기억을 다음 세대로 잇고 전국으로 확산하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

한편 행사 구간 일부 도로가 통제된다.