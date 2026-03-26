경찰, 김병기 차남 소환 조사…편입·취업 특혜 의혹 관련

경찰이 자식의 대학 편입과 취업 청탁 의혹을 받는 김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)의 차남을 다시 소환해 조사했다.

서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 26일 오전 10시부터 김 의원의 차남 김모씨를 참고인 신분으로 불러 조사했다고 밝혔다.

경찰은 김씨의 숭실대 편입 과정에 김 의원이 개입했다고 의심한다. 김 의원의 도움으로 차남이 한 중소기업에 취업한 뒤 이를 이용해 숭실대 계약학과에 편입했다는 것이 골자다. 김 의원이 측근인 이지희 서울 동작구의회 부의장과 보좌진을 동원해 숭실대 총장 등에게 편입을 청탁했다는 의혹도 제기됐다.

김 의원은 가상자산거래소 빗썸에 차남의 취업을 청탁한 혐의도 받는다. 2024년 11월 김 의원과 이재원 빗썸 대표가 만난 직후 빗썸은 김 의원의 차남을 위한 ‘맞춤형 채용공고’를 게시했다. 이 공고에 따라 차남은 지난해 1월 빗썸에 취업했고 약 5개월 뒤 퇴사한 것으로 전해졌다.

빗썸이 김 의원 차남의 대학 등록금 등을 지원하고, 그 대가로 김 의원이 빗썸에 유리한 의정 활동을 했다는 의혹도 제기됐다. 경찰은 지난 1월 이 대표를 뇌물공여와 업무방해 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다. 지난달에는 빗썸 본사에 대한 압수수색도 벌였다.

김 의원은 최근 허리 통증으로 병원에 입원해 치료를 받고 있는 것으로 전해졌다. 경찰은 지난 11일 김 의원에 대한 3차 소환 조사를 진행했으나, 김 의원이 건강상 이유로 중단을 요청하면서 약 5시간 만에 조사가 종료됐다.

경찰은 현재 김 의원 측과 4차 조사 일정을 조율 중이지만, 김 의원 측이 건강 문제를 이유로 일정을 미루고 있는 것으로 알려졌다.