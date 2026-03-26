창간 80주년 경향신문

경찰, 김병기 차남 소환 조사…편입·취업 특혜 의혹 관련

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경찰이 자식의 대학 편입과 취업 청탁 의혹을 받는 김병기 무소속 의원의 차남을 다시 소환해 조사했다.

김 의원은 가상자산거래소 빗썸에 차남의 취업을 청탁한 혐의도 받는다.

2024년 11월 김 의원과 이재원 빗썸 대표가 만난 직후 빗썸은 김 의원의 차남을 위한 '맞춤형 채용공고'를 게시했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경찰, 김병기 차남 소환 조사…편입·취업 특혜 의혹 관련

입력 2026.03.26 16:36

  • 백민정 기자

  • 기사를 재생 중이에요

뇌물수수 등 13가지 의혹을 받는 김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)이 지난달 27일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 이준헌 기자

뇌물수수 등 13가지 의혹을 받는 김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)이 지난달 27일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 이준헌 기자

경찰이 자식의 대학 편입과 취업 청탁 의혹을 받는 김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)의 차남을 다시 소환해 조사했다.

서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 26일 오전 10시부터 김 의원의 차남 김모씨를 참고인 신분으로 불러 조사했다고 밝혔다.

경찰은 김씨의 숭실대 편입 과정에 김 의원이 개입했다고 의심한다. 김 의원의 도움으로 차남이 한 중소기업에 취업한 뒤 이를 이용해 숭실대 계약학과에 편입했다는 것이 골자다. 김 의원이 측근인 이지희 서울 동작구의회 부의장과 보좌진을 동원해 숭실대 총장 등에게 편입을 청탁했다는 의혹도 제기됐다.

김 의원은 가상자산거래소 빗썸에 차남의 취업을 청탁한 혐의도 받는다. 2024년 11월 김 의원과 이재원 빗썸 대표가 만난 직후 빗썸은 김 의원의 차남을 위한 ‘맞춤형 채용공고’를 게시했다. 이 공고에 따라 차남은 지난해 1월 빗썸에 취업했고 약 5개월 뒤 퇴사한 것으로 전해졌다.

빗썸이 김 의원 차남의 대학 등록금 등을 지원하고, 그 대가로 김 의원이 빗썸에 유리한 의정 활동을 했다는 의혹도 제기됐다. 경찰은 지난 1월 이 대표를 뇌물공여와 업무방해 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다. 지난달에는 빗썸 본사에 대한 압수수색도 벌였다.

김 의원은 최근 허리 통증으로 병원에 입원해 치료를 받고 있는 것으로 전해졌다. 경찰은 지난 11일 김 의원에 대한 3차 소환 조사를 진행했으나, 김 의원이 건강상 이유로 중단을 요청하면서 약 5시간 만에 조사가 종료됐다.

경찰은 현재 김 의원 측과 4차 조사 일정을 조율 중이지만, 김 의원 측이 건강 문제를 이유로 일정을 미루고 있는 것으로 알려졌다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글