“할머니 도와줄래?” 제주서 유괴미수 의심신고 잇따라···경찰 조사

최근 초등학교 인근 아파트서 할머니 접근 아이들에게 도움 청하며 끌고 가려하기도

제주에서 초등학생 유괴 미수 의심 신고가 잇따르면서 경찰이 조사에 나섰다.

26일 제주서부경찰서와 제주도교육청 등에 따르면 이날 오전 제주시 노형동 한 초등학교를 통해 A군이 유괴·납치를 당할 뻔했다는 내용이 접수됐다.

A군은 지난 22일 오후 8시쯤 학교 주변 아파트 놀이터에서 모르는 할머니가 다가와 “머리가 아파서 잘 못 걷겠으니 집까지 데려다 달라”는 말을 했다고 진술했다.

A군이 이를 거절하자 할머니는 욕설을 했고, 이후 하얀색 차량을 타고 자리를 떠났다. 겁을 먹은 A군이 근처 관리사무소에 가서 이같은 사실을 얘기한 것으로 파악됐다.

학교 측은 학생의 신고를 받은 이날 즉각 가정통신문을 통해 안전 수칙을 안내하는 한편 경찰에 신고했다.

다만 경찰 조사 결과 이날 학생들에게 도움을 요청했던 할머니는 해당 아파트에 거주하는 70대 노인으로, 저녁 식사를 마치고 귀가 중 배탈 증세가 있어 넘어진 후 주변에 있던 학생들에게 도움을 청했던 것으로 확인됐다.

경찰은 해당 노인은 초등학생 유괴 시도와 관련이 없는 것으로 확인됐다고 밝혔다.

앞서 지난 20일에도 제주시 한 초등학교에서 비슷한 내용의 신고가 접수됐다.

B양은 지난 19일 오후 7시 30분쯤 학교 인근에서 모르는 할머니가 길을 물으며 동행을 요구했고, 이를 거절하자 팔을 끌었다고 진술했다.

B양이 소리를 지르려 하자 할머니는 급히 차량에 탑승해 현장을 벗어난 것으로 전해졌다.

이에 김광수 도교육감은 지난 25일 제주경찰청을 찾아 학생 안전 확보 방안을 논의하고, 학교 주변 순찰 강화를 요청했다.

일선 학교에서도 학생들에게 모르는 사람을 절대 따라가서는 안되며, 강제로 데려갈려 할 때는 큰 소리로 외쳐 다른 어른에게 알릴 것 등을 지도하고 있다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 확인하면서 정확한 사건 경위를 조사 중이다.