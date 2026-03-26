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본문 요약

28일이면 미국·이스라엘과 이란 전쟁이 시작된 지 한 달이 된다.

이스라엘은 트럼프 대통령이 28일 종전을 선언할 가능성에 대비, 이란에 치명적 타격을 입히기 위한 공격 계획을 수립했다.

채널12 등 이스라엘 언론은 트럼프 대통령이 이르면 오는 28일 이란과 세부 사항에 대한 합의 없이 큰 틀에서만 합의한 채 휴전을 선언할 가능성이 있다고 보고 그 전에 이란 군사력을 최대한 파괴하기 위한 집중 공격 계획을 세웠다고 보도했다.

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다가오는 트럼프 ‘발전소 초토화 유예 시한’ 28일···이란 전쟁 한 달, 확전이냐 종전이냐

입력 2026.03.26 16:59

수정 2026.03.26 17:29

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  • 이영경 기자

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트럼프 ‘4~6주 내 종전 계획’ 고수 방침

이란과 간극 커···대화 사실 자체 부정

이스라엘은 ‘48시간 집중 공격 작전’ 나서

결렬 땐 확전 불가피···미, 지상 작전 검토

25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC에서 열린 공화당 하원선거위원회(NRCC) 연례 후원 만찬에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 연설 도중 조명을 피하며 눈을 가리고 있다. 로이터연합뉴스

25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC에서 열린 공화당 하원선거위원회(NRCC) 연례 후원 만찬에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 연설 도중 조명을 피하며 눈을 가리고 있다. 로이터연합뉴스

28일(현지 시각)이면 미국·이스라엘과 이란 전쟁이 시작된 지 한 달이 된다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 개전 초기 예고한 전쟁 기간 ‘4~6주’에 접어드는 시점이자, 트럼프 대통령이 지난 23일 이란과 협상이 진행 중이라며 발전소 공격을 닷새 유예한 것의 마감 시한이기도 하다. 미국과 이란이 상대국이 받아들이기 어려운 요구 조건을 내걸면서 치열한 기싸움을 벌이는 가운데, 이날이 확전과 종전을 가르는 중대한 분수령이 될 것으로 보인다.

미·이란의 종전 회담은 이르면 이번 주말 파키스탄에서 열릴 것으로 보인다. 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장은 이르면 이번 주말 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 회담이 열릴 수 있다고 이탈리아 언론에 말했다. 하지만 방문 시기·장소·참석자 등 모든 사항은 유동적이며, 안보에 대한 우려 때문에 튀르키예도 회담 개최 후보지로 거론되고 있다고 CNN은 전했다.

트럼프 대통령의 조기 종전 의지 또한 강한 것으로 보인다. 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 최근 참모들에게 ‘4~6주 내 종전 계획’을 고수할 것을 촉구했다고 소식통을 인용해 전했다. 백악관은 전쟁 때문에 미뤄진 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석과의 미·중 정상회담이 5월 14~15일 열릴 예정이라고 밝혔는데, 그 전에 종전될 것이라는 기대하에 베이징 정상회담 일자를 계획했다고 백악관 관계자들은 전했다.

이스라엘은 트럼프 대통령이 28일 종전을 선언할 가능성에 대비, 이란에 치명적 타격을 입히기 위한 공격 계획을 수립했다. 채널12 등 이스라엘 언론은 트럼프 대통령이 이르면 28일 이란과 세부 사항에 대한 합의 없이 큰 틀에서만 합의한 채 휴전을 선언할 가능성이 있다고 보고 그 전에 이란 군사력을 최대한 파괴하기 위한 집중 공격 계획을 세웠다고 보도했다. 뉴욕타임스(NYT)는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이란 무기 산업을 마비시키기 위한 48시간 집중 공격 작전을 지시했다고 전했다.

이란 보안군이 13일(현지시간) 이란 테헤란에서 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자와 군사령관들의 모습이 담긴 대형 광고판 앞에 서 있다. EPA연합뉴스

이란 보안군이 13일(현지시간) 이란 테헤란에서 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자와 군사령관들의 모습이 담긴 대형 광고판 앞에 서 있다. EPA연합뉴스

미국이 이란과 전쟁 중단을 위한 협상 드라이브를 세게 걸고 있지만, 전망은 밝지 않다. 이란은 협상 진행 사실조차 부정하고 있으며, 양국의 종전 요구안의 간극이 너무 커서 접점을 찾기 어려운 상황이다. 이란 고위 당국자는 25일 미국이 전달한 15개 요구안에 대해 “과도한 요구”라고 거부 의사를 밝히며 전쟁의 완전 종식, 전쟁 피해 배상, 이란의 호르무즈 해협 주권적 통치 인정 등을 포함한 5대 요구안을 제시했다. 미국은 호르무즈 해협의 완전 개방을 요구안으로 내걸었지만, 이란은 이번 전쟁에서 이란이 가진 가장 강력한 무기이자 억지력으로 드러난 호르무즈 해협 통제권을 보장받길 원하고 있다. 이란군 중앙군사본부 하탐 알안비야의 에브라힘 졸파가리 대변인은 “유가는 우리 손에 달렸다”며 “(호르무즈 해협) 통항 규칙은 우리가 다시 쓰고 있다. 통항 허가 발급은 우리가 결정한다”고 밝혔다.

아바스 아라그치 이란 외무장관은 “현재 미국과 진행 중인 대화는 전혀 없다”며 다양한 중재자를 통해 메시지가 전달되고 있지만, 이것을 협상으로 보기 어렵다고 선을 그었다. 다만 “이란 지도부가 중재국을 통해 미국이 제시한 평화안을 검토 중”이라고 밝혔다.

미국과 이란이 접점을 찾지 못한 채 협상이 결렬될 경우, 확전은 불가피할 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 중동 지역에 약 7000명의 추가 병력을 배치하며 지상군 투입도 검토하고 있다. 미군 해병 기동부대가 일본과 캘리포니아에서 중동으로 이동 중이며, 제82공수사단 소속 전투여단도 중동 전개 명령을 받았다.

이란 하르그섬. AFP연합뉴스

이란 하르그섬. AFP연합뉴스

미국은 이란 정권을 압박하기 위해 이란의 ‘경제적 생명줄’ 역할을 하는 핵심 원유 수출 기지 하르그섬 점령을 검토하고 있다. 이를 통해 이란의 석유 수출을 통제, 이란의 수입원을 차단해 이란이 호르무즈 해협을 재개방하도록 하는 지렛대로 사용할 수 있다.

이란은 미군의 하르그섬 점령 작전에 대비해 지뢰를 설치하고 군사력을 증강하며 방공망을 추가 배치해 방어 태세를 강화하고 있다. CNN은 소식통을 인용, 이란이 대인 지뢰와 대전차 지뢰 등을 섬 주변과 미군이 상륙할 수 있는 해안선에 설치했다고 전했다.

미군의 하르그섬 점령은 미군 사상자 증가와 이란의 역내 에너지 시설 보복 공격을 불러올 수 있다. 북대서양조약기구(나토) 전 사령관 제임스 스타브리디스는 “이란은 지상군이 이란 영토에 진입하는 순간 미군 사상자를 최대한 발생시키기 위해 할 수 있는 모든 것을 다 할 것”이라고 말했다.

미국의 협상 대상으로 지목된 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 엑스에 “이란의 적들이 역내 한 국가의 지원을 받아 이란의 섬 중 하나를 점령할 준비를 하고 있다”며 “만약 그들이 선을 넘는다면, 해당 역내 국가의 모든 주요 기반 시설은 무자비한 공격 대상이 될 것”이라고 경고했다.

트럼프 대통령이 일방적으로 ‘전쟁 승리’를 선언하며 전쟁을 끝내려 할 수도 있다. 트럼프 대통령은 24일 “이 전쟁은 이미 승리했다” “우리가 정권을 교체한 것이나 다름없다”고 발언하기도 했다.

전쟁 중단과 공격 확대를 놓고 수시로 말을 바꾸며 갈팡질팡하는 행보를 보였던 트럼프 대통령이 공격 유예 기간이 끝난 뒤에도 명확한 이유 없이 별다른 행동을 취하지 않고 또다시 기한을 유예할 가능성도 존재한다.

백악관 “이란 패배 인정 안하면 지옥 불러올 것”…협상 위해 갈리바프·아라그치 암살 표적서 일시 제외

미국 백악관이 이란과의 협상이 계속 이어지고 있다고 강조하면서, 이란이 군사적 패배를 인정하지 않을 경우 “지옥을 불러올 준비가 돼 있다”고 밝혔다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 25일(현지시간) 브리핑에서 “이란과 협상이 진행 중이며, 구체적인 내용에 대해선 말하지 않겠다”고 말했다. 또 미국과 이란 대표단의 대면 협상 가능성과 관련해선 “이번 주...

https://www.khan.co.kr/article/202603261356021

이란군 “미국, 스스로와 협상하는 지경”···트럼프 ‘15개 요구안’은 1년 전 것 재탕이었다

도널드 트럼프 미국 행정부가 중재국 파키스탄을 통해 15개 요구안으로 구성된 휴전 계획을 이란에 전달한 것으로 알려졌다. 이란이 미국의 15개 요구안을 수용할 가능성은 낮아 보이며, 이스라엘과 걸프 국가들은 미국이 이란과 전쟁을 끝내기 위해 협상을 서두르는 것에 우려의 목소리를 표하고 있다. 뉴욕타임스(NYT)와 CNN 등은 24일(현지시간) 미국이 ...

https://www.khan.co.kr/article/202603251628001

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