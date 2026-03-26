포스코 “첨단산업 동맥 ‘산업가스’로 미래 성장 가속”

반도체, 우주항공, 2차전지 등 첨단산업이 급성장하면서 산업가스의 중요성이 부각되고 있다. 산업가스는 특성에 따라 용도와 활용 분야가 다양해 ‘산업의 동맥’으로도 불린다. 최근 글로벌 공급망 불안과 지정학적 리스크가 잇따르면서, 해외 공급 의존도가 높은 희귀가스 등의 안정적인 공급망 확보는 국가 경쟁력의 핵심 과제로 떠올랐다.

포스코는 이러한 변화에 대응하기 위해 오는 4월 광양에서 국내 유일의 희귀가스 ‘풀 밸류 체인’을 구축하는 공장을 준공한다고 26일 밝혔다.

이 공장은 포스코 제철소의 대형 ASU에서 생산되는 국내 유일의 Crude 희귀가스를 공급받아 고순도 제품을 제조한다. 완공 시 국내 반도체 시장의 절반 이상을 공급할 수 있는 규모를 갖추게 되며, 수입 의존도가 높았던 희귀가스의 국산화를 실현하는 중요한 전환점이 될 것이라고 포스코는 설명했다.

포스코는 2021년 산업가스 사업 육성을 본격화했다. 2022년에는 국내 유일의 Crude 희귀가스 생산을 시작했고, 2023년에는 산업가스사업부를 독립 조직으로 확대했다. 지난해엔 특수가스 시장까지 진입하며 사업 다각화에 속도를 내고 있다.

일반가스 분야에서는 국내 최대 규모의 공기분리장치(ASU) 20기를 보유하고, 50년 이상의 운영 경험을 바탕으로 산소, 질소, 아르곤 등을 제철소에 공급하고 있다.

반도체 특수가스 분야에서도 포스코는 공격적인 투자를 이어가고 있다. 2025년 ‘켐가스코리아’ 지분 100% 인수와 ‘퓨엠’ 지분 40% 확보를 완료하며, 사염화규소(SiCl4), 프로필렌(C3H6), 저메인(GeH4), 인산(H3PO4) 등 다양한 반도체용 특수가스를 국내외 반도체사에 공급 중이다.

글로벌 리서치 기관에 따르면 반도체 시장은 2024년부터 2030년까지 연평균 8.6% 성장해 1조달러를 넘어설 것으로 전망된다. 우주항공 산업 역시 민간 위성, 우주탐사, 항공우주 분야 확대로 2040년 1조달러 이상 규모로 성장할 것으로 기대된다.

포스코 관계자는 “철강·제철소 운영으로 쌓아온 설비 운영 경험과 생산·안전·기술개발 노하우를 바탕으로, 첨단산업에 필요한 소재를 안정적으로 공급하며 대한민국 제조업의 신뢰할 수 있는 동반자로 성장해 나갈 것”이라고 말했다.