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자산보다 빚 많은 ‘고위험가구’ 1년 새 약 20% 증가…청년 비중은 35%로 늘어

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본문 요약

빚을 갚기 버거운 국내 고위험가구가 45만9000가구로 1년 새 약 20% 늘어난 것으로 나타났다.

청년층 고위험가구의 금융부채 규모도 5년 새 2배 이상 증가했다.

2017년 3월 부채 규모를 '100'으로 뒀을 때 청년층 고위험가구 금융부채는 2020년 3월 134에서 지난해 3월 318로 약 2.4배로 뛰었다.

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자산보다 빚 많은 ‘고위험가구’ 1년 새 약 20% 증가…청년 비중은 35%로 늘어

입력 2026.03.26 17:13

수정 2026.03.26 17:28

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  • 김지환 기자

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장정수 한국은행 부총재보(가운데)가 26일 서울 남대문로 한은에서 열린 금융안정 상황 설명회에서 발언하고 있다. 한은 제공

장정수 한국은행 부총재보(가운데)가 26일 서울 남대문로 한은에서 열린 금융안정 상황 설명회에서 발언하고 있다. 한은 제공

빚을 갚기 버거운 국내 고위험가구가 45만9000가구로 1년 새 약 20% 늘어난 것으로 나타났다. 특히 집을 사고 주식투자를 하기 위해 빚을 진 청년들이 늘면서 고위험가구 중 청년층 비중이 5년 새 크게 늘었고, 이들이 진 빚의 규모도 2배 넘게 증가했다.

한국은행이 26일 발표한 ‘금융안정 상황’ 보고서를 보면, 지난해 3월 기준 국내 고위험가구는 45만9000가구로 전년 3월(38만6000가구)보다 18.9% 증가했다. 전체 금융부채 보유 가구 중 고위험가구가 차지하는 비중도 3.2%에서 4.0%로 커졌다. 고위험가구는 금융부채가 있는 가구 중 총부채원리금상환비율(DSR)이 40%를 넘고, 자산대비부채비율(DTA)이 100%를 초과하는 경우를 말한다.

고위험가구 금융부채도 전체 금융부채의 6.3%인 96조1000억원으로 전년 3월(4.9%, 72조2000억원)에 비해 큰 폭으로 증가했다. 지방 부동산 부진이 이어진 데다 가계대출금리 하락에도 부채 규모가 빠르게 늘면서 채무상환 부담이 지속된 데 따른 것이라고 한은은 설명했다.

고위험 가구 평균 총자산은 2억7000만원으로 비 고위험 가구(6억4000만원)의 절반에도 미치지 못했다. 반면 부채는 2억4000만원으로 비 고위험 가구(1억6000만원)보다 많았다.

자산보다 빚 많은 ‘고위험가구’ 1년 새 약 20% 증가…청년 비중은 35%로 늘어

특히 최근 5년 새 청년층 고위험 가구가 크게 늘었다.

고위험가구를 연령대별로 보면, 중년층(40~50대) 비중(53.9%, 가구수 기준)이 여전히 절반을 웃돌지만 청년층(20~30대) 비중이 2020년 22.6%에서 지난해 3월 34.9%로 12.3%포인트 증가했다. 청년층 고위험가구의 금융부채 규모도 5년 새 2배 이상 증가했다.

2017년 3월 부채 규모를 ‘100’으로 뒀을 때 청년층 고위험가구 금융부채는 2020년 3월 134에서 지난해 3월 318로 약 2.4배로 뛰었다. 한은은 코로나19 대유행 이후 상대적으로 소득 수준과 자산 축적도가 낮은 청년층 가구가 주택구입, 주식투자 등을 위해 빚을 냈기 때문이라고 설명했다.

김정호 한은 안정총괄팀장은 “1인가구 증가로 청년층 가구가 늘어난 데다 청년층이 과거 세대에 비해 부채 이용에 적극적인 측면도 청년층 고위험가구 비중 증가에 영향을 미쳤다”고 말했다.

다만 한은은 지난해 3월 이후 수도권 집값·주식 등 자산 가격이 오르고, 금리가 낮아지면서 지난해 말에는 전체 고위험가구 비중이 3.6%로 낮아진 것으로 추정했다.

한은은 “청년층을 중심으로 고위험가구가 빠른 증가세를 보이고 있는 데다 지방 주택시장의 회복세가 지연되고 금융자산 가격의 조정 등이 동반될 경우 부채 증가가 컸던 고위험가구를 중심으로 상환 부담이 크게 확대될 수 있다”고 밝혔다.

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