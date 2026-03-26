국민성장펀드 첫 직접투자 기업은 ‘리벨리온’···2500억원 투자, ‘K엔비디아’ 키운다

2020년 설립, AI 반도체 설계 전문 ‘추론’ 용도 NPU 만드는 데 특화 ‘리벨 100’ 양산·차세대 칩 개발 박차

정부가 ‘국민성장펀드’의 첫번째 지분투자 기업으로 인공지능(AI) 반도체 설계기업 ‘리벨리온’을 선정했다. ‘K엔비디아’ 육성 프로그램의 일환이다.

국민성장펀드 운영기관인 금융위원회는 26일 기금운용심의회를 열고 ‘K엔비디아 육성 프로젝트’의 일환으로 리벨리온에 2500억원을 투자하는 안건을 의결했다고 밝혔다.

리벨리온이 추진 중인 총 6000억원 규모의 ‘프리IPO 투자’(상장 전 지분투자)에 참여하는 게 이번 결정의 골자다. 국민성장펀드는 투자금을 돌려받을 수 있는 상환권과 보통주로 전환할 수 있는 전환권을 동시에 갖는 ‘상환전환우선주(RCPS)’를 2500억원 규모로 매입하기로 했다. 아울러 산업은행도 500억원 규모의 지분을 사들이기로 했다. 미래에셋벤처투자 등 민간투자자들이 나머지 3000억원을 투자한다.

이로써 리벨리온은 지난해 12월 출범한 국민성장펀드가 주주로 참여하는 1호 기업이 됐다. 앞서 지난 1~2월 국민성장펀드 투자처로 밝힌 신안우이 해상풍력발전, 울산 2차전지 소재공장, 평택 AI반도체 클러스터 사업은 대출 방식이었다. 직접 지분을 투자하는 건 이번이 처음이다. 금융위는 “대상 기업의 기술적 불확실성을 함께 짊어지고 적극적으로 벤처기업의 리스크를 분담하는 효과가 나타날 것”이라고 취지를 밝혔다.

2020년 설립된 리벨리온은 AI 반도체 팹리스(설계 전문) 기업이다. AI 모델이 실제 작업을 수행하는 것을 의미하는 ‘추론’ 용도의 신경망처리장치(NPU)를 만드는 데 특화돼 있다. NPU는 전력을 덜 소모하면서 가격도 비교적 저렴하기 때문에 현재 엔비디아가 장악하다시피 한 AI 반도체 시장에서 일정 부분 경쟁력을 가질 수 있을 것으로 전망되고 있다.

국민성장펀드의 이번 투자금은 리벨리온이 지난해 8월 개발한 NPU 칩 ‘리벨100’을 양산하고, 차세대 반도체를 추가 개발하는 데 쓰인다. 초대형 데이터센터에 들어가는 리벨100은 올해 7월 양산 확대를 목표로 하고 있다.

국민성장펀드는 첨단 전략 산업 육성을 위해 5년간 총 150조원 규모로 조성되는 민관 합동 정책 펀드다. 이 가운데 50조원이 AI와 반도체 분야에 배정된다. 올해에만 약 10조원의 자금을 공급한다는 계획으로, AI 투자에 6조원, 반도체 투자에 4조1800억원이 예정돼 있다.

금융위는 “높은 개발비용과 불확실한 자금 회수기간으로 인해 국내 AI 반도체 산업들은 이른바 ‘죽음의 계곡’이라는 자금조달의 한계에 직면해 왔다”며 “국민성장펀드는 ‘장기 인내 자본(오래 기다려주는 투자자)’으로서 기술 개발에 전념할 수 있는 안정적 재무환경을 제공할 것”이라고 밝혔다.

K엔비디아 프로젝트의 일환으로 국내 기업 ‘업스테이지’ 또한 금융위 검토를 받고 있는 것으로 알려졌다. 대형언어모델(LLM)을 개발하는 AI 소프트웨어 기업인 업스테이지는 올해 3000억원 규모의 투자 유치를 목표로 하고 있다.