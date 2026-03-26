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미아리텍사스 70년 만에 완전 폐쇄···철거공정 90%, 연내 착공

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본문 요약

서울 최대 성매매 집결지였던 미아리텍사스가 70년만에 완전히 폐쇄됐다.

성북구와 신월곡1구역 도시정비형 재개발사업은 협업을 통해 이주 및 철거를 단계적으로 추진하고 있다.

신월곡1구역 사업계획에 따르면 길음역 10번 출구 인근에 3250㎡ 규모의 문화공원과 8940㎡ 규모의 공용주차장이 조성돼 주민에게 녹지공간과 주차 편의를 제공할 예정이다.

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미아리텍사스 70년 만에 완전 폐쇄···철거공정 90%, 연내 착공

입력 2026.03.26 17:32

  • 주영재 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 성북구 미아리텍사스 철거 현장에서 26일 철거 현장 점검과 함께 사업설명회가 열리고 있다. 성북구 제공

서울 성북구 미아리텍사스 철거 현장에서 26일 철거 현장 점검과 함께 사업설명회가 열리고 있다. 성북구 제공

서울 최대 성매매 집결지였던 미아리텍사스가 70년만에 완전히 폐쇄됐다.

성북구는 해당 구역에서 마지막까지 이주하지 않고 영업을 하던 성매매 업소가 이주를 완료하면서 26일 완전히 폐쇄됐다고 이날 밝혔다.

미아리텍사스가 있던 신월곡1구역은 도시정비형 재개발사업이 추진되고 있다. 연내 착공을 목표로 진행 중으로 현재 철거 공정은 90% 수준이다.

해당 지역은 1960년대 후반 형성된 이후 장기간 존치된 성매매 집결지로, 도시단절과 환경 저해 요인으로 지적받아 왔다. 성북구와 신월곡1구역 도시정비형 재개발사업은 협업을 통해 이주 및 철거를 단계적으로 추진하고 있다.

신월곡1구역 사업계획에 따르면 길음역 10번 출구 인근에 3250㎡ 규모의 문화공원과 8940㎡(약 180면) 규모의 공용주차장이 조성돼 주민에게 녹지공간과 주차 편의를 제공할 예정이다.

또한 지하 1층~지상 10층, 전체면적 2만8700㎡ 규모의 상업시설과 4170㎡ 규모의 공개공지가 계획되어 있다. 정릉로변과 동소문로변을 연결하는 보행로는 길음·월곡·돈암동 일대 보행 연결 구조를 개선할 것으로 기대된다.

이승로 성북구청장은 “미아리텍사스 완전 폐쇄 이후 올해 하반기 착공 목표로 신월곡1구역 정비사업을 추진 중이다”면서 “사업계획에 따른 기반시설과 상업 인프라가 확보될 계획”이라고 밝혔다.

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