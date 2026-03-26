캄보디아 사기조직서 조건 만남 등 유인한 40대···징역 3년6개월·3년

대구지법 제11형사부는 캄보디아 현지 범죄조직에서 역할 분담에 따라 조건 만남 등 사기 행각을 벌인 혐의로 기소된 A씨에게 징역 3년 6개월, B씨에게 징역 3년을 각각 선고했다고 26일 밝혔다.

A씨 등은 지난해 2월부터 3월 중순까지 캄보디아 시아누크빌 범죄조직에 가담, 사회관계망서비스를 통해 유인한 피해자들과 메신저로 대화하며 금전적 이익을 취한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

해당 조직은 여성인 척 접근해 피해자들을 꾀어낸 후 조건 만남, 코인 및 주식 투자 등의 수법을 일삼은 것으로 파악됐다.