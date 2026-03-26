서울, 국제금융센터지수 8위···2단계 상승하며 4년 연속 10위권

서울시가 세계 금융경쟁력 평가에서 4년 연속 상위 10위권을 유지했다.

서울시는 영국 컨설팅 그룹 지옌(Z/Yen)이 발표한 ‘국제금융센터지수(GFCI) 39차 보고서’에서 전 세계 137개 도시 가운데 종합 8위를 기록했다고 26일 밝혔다.

국제금융센터지수는 지옌과 중국종합개발연구원이 공동 주관해 발표하는 지수로, 전 세계 주요 도시의 금융경쟁력을 비교·평가하는 대표적인 글로벌 지표다.

서울은 2009년 53위에서 출발해 2021년 16위, 2022년 12위로 상승한 후 최근 4년 연속 10위권을 유지하고 있다. 특히 이번에 직전 평가(10위)보다 2단계 상승했다.

세계 주요 도시 중 뉴욕과 런던이 각각 1, 2위를 차지했으며, 홍콩(3위), 싱가포르(4위), 샌프란시스코(5위) 등이 뒤를 이었다.

세부 평가 항목에서 서울은 인적자원 8위, 기업환경 6위, 금융산업 발전 8위, 기반시설 10위, 도시평판 9위를 기록하며 전 분야에서 고른 경쟁력을 보였다. 특히 기반시설 분야는 직전 대비 9단계나 뛰어올랐다. 지자체 최초 투자유치 전담기관인 서울투자진흥재단 출범이 크게 작용한 것으로 시는 해석했다.

K문화 확산에 따른 도시 인지도와 매력도 제고도 긍정적으로 반영된 것으로 분석했다. 글로벌 투자유치 확대도 주요하게 작용했다. 미국 인공지능·클라우드 기업 스노우플레이크, 스위스 양자보안 반도체 기업 실스크, 프랑스 양자컴퓨팅 기업 파스칼 등 글로벌 선도기업이 지난해 잇따라 서울에 둥지를 틀었다.

오세훈 시장은 “앞으로도 세계 최첨단 수준의 정보통신기술 인프라, 풍부하고 유능한 디지털금융 인적자본과 같은 서울만의 강점을 바탕으로 아시아의 대표 금융 허브 도시로 발돋움하도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.