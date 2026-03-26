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본문 요약

검찰이 대장동 민간업자로부터 범죄수익 121억원을 배당받은 혐의로 천화동인 7호 실소유주를 재판에 넘겼다.

서울중앙지검 반부패3부 26일 천화동인 7호 실소유자로 알려진 전직배모씨를 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 불구속 기소했다고 밝혔다.

배씨는 천화동인 7호 배당금 약 121억원이 범죄수익이라는 사실을 알고도 배당받아 은닉한 혐의를 받는다.

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검찰, ‘천화동인 7호’ 실소유주 기소···121억 대장동 수익 은닉

입력 2026.03.26 18:57

  • 이홍근 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 서초구 서울중앙지방검찰청 청사. 정효진 기자

서울 서초구 서울중앙지방검찰청 청사. 정효진 기자

검찰이 대장동 민간업자로부터 범죄수익 121억원을 배당받은 혐의로 천화동인 7호 실소유주를 재판에 넘겼다.

서울중앙지검 반부패3부(부장검사 김진용) 26일 천화동인 7호 실소유자로 알려진 전직 기자 배모씨를 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 불구속 기소했다고 밝혔다. 배씨는 천화동인 7호 배당금 약 121억원이 범죄수익이라는 사실을 알고도 배당받아 은닉한 혐의를 받는다.

배씨는 머니투데이 법조팀장을 지낸 화천대유 대주주 김만배씨의 후배다. 김씨 후임으로 해당 언론사의 법조팀장을 지냈다가 대장동 개발 비리 의혹이 불거지자 퇴사했다. 배씨는 2011∼2012년쯤 김씨를 천화동인 4호 소유주 남욱 변호사와 천화동인 5호 소유주 정영학 회계사에게 소개한 인물로 알려졌다.

중앙지검 반부패1부(부장검사 국원)는 김씨로부터 각각 액수 미상의 수표, 19억원 상당을 받아 은닉한 혐의를 받는 김씨의 형과 누나에 대해선 불기소 처분을 내렸다. 검찰은 “금액 및 취득 경위, 시기 등을 고려할 때 범죄 수익을 은닉하였다고 보기 어렵다”고 밝혔다.

검찰은 “배씨에 대한 본건 관련 자료를 법원에 제출하여 기존 몰수추징보전처분을 취소해달라는 민간업자들의 신청에 적극 대응하고 범죄수익 환수에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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