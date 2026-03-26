[속보]OECD, 올해 한국 성장률 2.1→1.7% 대폭 하향···‘중동 전쟁’ 직격탄

G20 중 영국(-0.5%p) 이어 두번째 하락폭 “아시아, 에너지 부족에 생산 활동 부담” 유럽 반토막, 일본 유지, 미국 0.3%P 상승

경제협력개발기구(OECD)가 올해 한국 경제성장률 전망치를 대폭 하향 조정하고, 물가 상승률 전망치도 크게 높였다. 미국과 이란 간 전쟁 여파로 전 세계가 경제 하방 압력을 받으면서 중동산 석유 의존도가 높은 한국 경제가 직격탄을 맞은 것으로 풀이된다.

OECD는 26일 ‘중간 경제전망’에서 올해 한국 경제 성장률 전망치를 1.7%로 낮춘다고 밝혔다. 지난해 12월 전망치인 2.1%보다 0.4%포인트 낮췄다. 한국은 주요 20개국(G20) 중 영국(1.2→0.7%) 다음으로 하향 폭이 크다.

OECD는 한국 성장률 전망치를 내린 구체적인 이유는 밝히지 않았으나, 중동 전쟁을 위험 요소로 꼽았다. OECD는 “한국 등 중동 에너지 수입 비중이 큰 일부 아시아 국가의 경우 전쟁 장기화 시 에너지 부족으로 인해 생산 활동에 부담이 갈 수 있다고”고 경고했다.

내년 한국의 성장률 전망치는 기존과 같은 2.0%를 유지했다. 이는 올해 하반기 전에 중동 전쟁이 끝날 것을 가정했기 때문으로 보인다.

한국의 올해 물가상승률도 직전 전망치보다 0.9%포인트 높인 2.7%로 전망했다. 정부의 물가 안정 목표치(2.0%)를 크게 웃도는 수준이다.

미국과 이란 전쟁이 상승세를 달리던 전세계 경제에 ‘찬물’을 끼얹었다. OECD는 당초 올해 세계 경제성장률 전망치를 0.3% 상향 조정하려고 했으나 미국과 이란 전쟁 여파로 직전 전망치인 2.9%를 유지했다.

OECD는 “2월까지의 데이터를 검토할 때 세계 성장률을 지난 12월 전망 대비 0.3%포인트 상향 조정할 가능성이 있었지만, 중동 분쟁이 심화하면서 완전히 상쇄됐다”고 설명했다. 즉, 중동 전쟁이 세계 성장률 전망치를 실질적으로 0.3%포인트 끌어내렸다는 것이다.

지역별로 보면 유로존도 타격이 컸다. 유로존은 1.2%에서 0.8%로 0.4%포인트 내렸다. 에너지 수입 비용이 상승하면서 독일(1.0→0.8%), 프랑스(1.0→0.8%) 이탈리아(0.6→0.4%), 스페인(2.2→2.1%) 성장률 전망치를 하향 조정했다.

한국과 마찬가지로 중동 에너지 의존도가 높은 일본의 경우, 기존 전망치 0.9%를 유지했다. OECD는 일본은 확장 재정에 따른 수요 확대가 예상되지만, 에너지 수입 비용 상승이 이를 상쇄할 것으로 봤다.

미국의 올해 성장률 전망치는 1.7%에서 2.0%로 상향 조정했다. 중국은 직전 전망치와 같은 4.4% 성장을 달성할 것으로 내다봤다.

이번 전망은 미국이 내년까지 실효 관세율을 지난 3월 초 수준으로 유지하고, 올 하반기부터 석유·가스·비료 가격이 점진적으로 하락한다고 가정하고 산출했다. OECD는 “앞으로 중동 분쟁 양상과 에너지 가격 경로에 따라 성장률, 물가, 공급망 등에 대한 상·하방 리스크가 병존한다”고 언급했다.