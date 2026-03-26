“이스라엘, 레바논에 백린탄 사용”…독성 제초제 살포 이어 생태계 파괴 무기화 비판

휴먼라이치워치, 보고서 통해 주장 이전에도 백린탄, 독성 제초제 사용 반복 사용하면 토양에 중금속 축적

이스라엘군이 지상전 전개가 유력한 레바논 남부 주거지에서 백린탄을 사용했다고 인권단체 휴먼라이츠워치(HRW)가 밝혔다. 이스라엘군이 해당 지역을 오염시켜 ‘생존이 불가능한 땅’으로 만드려는 전략을 사용하고 있다는 비판이 불거진다.

HRW는 25일(현지시간) 소셜미디어에 올라온 8장의 이미지를 검증한 결과 이스라엘군이 지난 3일 레바논 남부 요흐모르 마을의 주택가에서 백린탄을 사용한 사실을 확인했다고 밝혔다. HRW가 증거로 제시한 사진에는 주거지 상공에 백린탄이 투하돼 흰 연기가 피어오르는 모습과 주택, 차량 등에 불이 붙은 사진 등이 담겼다.

HRW는 사진에 찍힌 공중에서 피어오르는 흰 연기가 백린탄을 탑재한 M825 계열 155mm 포탄의 폭발 시 발생하는 연기 모양과 완전히 일치함을 확인했다고 밝혔다. 지난 3일 이스라엘군이 요흐모르 마을에서 주민 50명에게 최소 1km 떨어진 곳으로 “즉각 떠나라”고 명령한 사실도 전했다. 포탄은 이후 투하된 것으로 보인다. WRW는 백린탄에 의한 사상자는 확인하지 못했다.

HRW는 “이스라엘은 백린탄 사용을 즉각 중단하고 미국, 영국, 독일 등 주요 동맹국들은 이스라엘에 대한 군사 지원과 무기 판매를 중단하고 국제법을 위반한 이스라엘 당국자들을 제재해야 한다”고 밝혔다. 이스라엘 방위군 대변인은 “사진만 갖고 백린탄을 사용했다는 증거로 볼 수 없다”고 말했다.

최고 온도가 800°C 백린탄 연기에 닿으면 뼈까지 타들어가고 살아남더라도 후유증으로 평생 고통을 겪을 수 있다. 반복해서 사용하면 토양에 카드뮴, 중금속 등이 남아 전쟁이 끝난 후에도 생태계 파괴로 이어진다. 국제적으로 사용이 금지돼 있다.

이스라엘군은 이전에도 레바논에서 반복적으로 백린탄을 사용했다고 고발당해 왔다.

가디언에 따르면 네덜란드 델프트공대 소속 연구원은 아흐마드 베이둔 연구원이 2023년 10월~2024년 11월 이스라엘이 레바논 남부에서 사용한 250건의 백린탄 사용을 분석한 결과 주거지에서 39%, 농경지에서 17%, 삼림이나 개활지에서 44% 사용됐다. 레바논 비영리단체 ‘퍼블릭 워크 스튜디오는 레바논 남부 시골에서 울창한 숲 873ha를 포함해 2000ha 이상이 백린탄으로 불탔다고 전했다.

이스라엘은 앞서 레바논 남부 지역을 ‘안보 완충지대’로 삼겠다고 선언했다. 백린탄의 반복 사용으로 헤즈볼라를 소탕하겠다며 주민들을 내쫓고 도시 기반 시설을 파괴하는 것을 넘어서 땅 자체를 생명체가 거주 불가능한 곳으로 만들어 안보를 확보하려 한다는 의혹이 제기되고 있다. 레바논 당국은 지난달 이스라엘군의 공격을 집중적으로 받은 지역에서 발암성 제초제인 글리포세이드 농도가 비정상적으로 검출됐다며 법적·외교적 조치를 하겠다고 밝혔다.

르몽드는 데스크 칼럼을 통해 이번 전쟁에서 ‘검은 비’로 이어진 이란 가스전 공격 등을 언급하며 “생태계 파괴가 전쟁의 수단으로 적극적으로 사용되고 있다”며 “생태계 파괴 자체를 범죄로 규정해야 한다”고 전했다.

안토니우 구테흐스 유엔(UN) 사무총장은 25일 뉴욕 본부에서 기자회견을 열고 최근 레바논에 다녀와 상황을 확인했다며 “헤즈볼라는 이스라엘에 대한 공격을 중단해야 하며, 이스라엘 역시 레바논에서의 군사 작전과 공습을 중단해야 한다. 민간인들이 가장 큰 피해를 입고 있다”고 말했다.