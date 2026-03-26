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‘갑질 폭행·음란물 유포’ 양진호, 공익신고자 해고 사건 항소심서 “억울하다” 호소

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본문 요약

직원들에 대한 '갑질 폭행'과 음란물 유통으로 징역 12년을 선고받고 복영 중인 양진호 전 한국미래기술 회장이 공익신고자 해고 사건 항소심에서 "억울하다"는 입장을 밝히며 재판부에 선처를 호소했다.

양 전 회장은 구치소에 수용 중이던 2018년 변호사를 통해 당시 한국인터넷기술원 대표에게 자신의 비위를 폭로한 A씨에 대해 "보복하라"고 지시한 뒤 2020년 A씨를 해임한 혐의로 재판에 넘겨져 1심에서 징역 1년을 선고받았다.

양 전 회장은 앞서 A씨의 공익 신고로 직원 사찰과 갑질, 폭행 등의 혐의로 재판에 넘겨져 징역 5년이 확정됐다.

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‘갑질 폭행·음란물 유포’ 양진호, 공익신고자 해고 사건 항소심서 “억울하다” 호소

입력 2026.03.26 19:21

수정 2026.03.26 19:59

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  • 이종섭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

양진호 전 한국미래기술 회장이 2018년 11월16일 검찰에 송치되기 위해 경기 수원시 영통구 수원남부경찰서에서 나오고 있다. 연합뉴스

양진호 전 한국미래기술 회장이 2018년 11월16일 검찰에 송치되기 위해 경기 수원시 영통구 수원남부경찰서에서 나오고 있다. 연합뉴스

직원들에 대한 ‘갑질 폭행’과 음란물 유통으로 징역 12년을 선고받고 복영 중인 양진호 전 한국미래기술 회장이 공익신고자 해고 사건 항소심에서 “억울하다”는 입장을 밝히며 재판부에 선처를 호소했다.

26일 수원지법 형사항소7부(재판장 이미주) 심리로 열린 공익신고자보호법 위반 혐의 사건 항소심 결심 공판에서 양 전 회장은 최후진술을 통해 “수감기간 반성과 후회의 시간도 보냈고 한편으로는 억울하다는 생각도 많이 했다”며 “억울함 없이 면밀히 헤아려주시길 간청드린다”고 밝혔다.

그의 변호인도 “피고인에 대한 악마화된 프레임이 1심 양형에 영향을 미치지 않았나 생각한다”며 “기존 틀과 그에 파생한 판결을 배제하고 이 사건 자체만으로 열린 마음으로 판단해달라”고 재판부에 요청했다.

양 전 회장은 구치소에 수용 중이던 2018년 변호사를 통해 당시 한국인터넷기술원 대표에게 자신의 비위를 폭로한 A씨에 대해 “보복하라”고 지시한 뒤 2020년 A씨를 해임한 혐의로 재판에 넘겨져 1심에서 징역 1년을 선고받았다.

양 전 회장은 앞서 A씨의 공익 신고로 직원 사찰과 갑질, 폭행 등의 혐의로 재판에 넘겨져 징역 5년이 확정됐다. 그는 웹하드 카르텔을 통해 음란물 유통을 주도한 혐의와 특정경제범죄가중처벌법상 배임죄로도 징역 7년형을 받아 모두 12년형이 확정된 상태로 복역 중이다.

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