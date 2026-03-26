산불 위험 고조, 국가위기경보 주의→경계 상향

산림청은 26일 오후 4시를 기해 전국의 산불재난 국가위기경보를 ‘주의’에서 ‘경계’ 단계로 상향했다고 밝혔다. 산불재난 국가위기경보는 관심, 주의, 경계, 심각 4단계로 구분·운영된다.

산림청은 “현재 호남 지역을 제외한 전국 대부분 지역에 건조 특보가 발효 중이며, 기온 상승으로 산불 위험이 매우 높아짐에 따라 위기경보를 상향하게 됐다”고 설명했다.

산림청에 따르면 최근 일주일 간 전국에서는 모두 36건의 산불이 발생했다. 기온 상승과 개화 시기에 따른 입산객·상춘객 증가로 산불 발생 위험은 더욱 높아질 것으로 예상된다.

위기경보 상향에 따라 산림재난방지기관에서는 소속 공무원 6분의 1 이상을 비상대기 시키고, 산불 발생 취약 지역 감시 인력을 증원하는 등 대 비태세를 강화할 예정이다. 지방자치단체에서도 지역재난안전대책본부를 가동해 신속한 산불 대응 태세를 갖추게 된다.

금시훈 산림청 산불방지과장은 “통계적으로 3월 말은 산불 위험이 가장 높은 시기로, 지난해 영남권 초대형 산불도 3월말에 발생했다”며 “산불 예방을 위해 국민 모두가 상황의 엄중함을 인식해 주시고, 산림과 인접 지역에서의 흡연 및 불법소각 등 위법 행위를 삼가해주시기 바란다”고 말했다.