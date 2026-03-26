[새책]남성 판타지 外

남성 판타지



제1차 세계대전 직후 독일 민병대 자유군단의 군인 남성들의 목소리와 언어를 분석 대상으로 삼아 애국적 열망과 신념으로 살해, 폭력에 가담했던 극우 남성성을 들여다본다. 남성성 연구의 고전으로 50년 만에 한국어판이 나왔다. 클라우스 테벨라이트 지음. 김정은 옮김. 글항아리. 6만8000원



한국 디자인사론



디자인 평론가 최범이 30여년간 축적해온 사유를 집약해 한국 디자인사를 한국 근대사와 연결된 역사적 맥락에서 읽어낸다. 한국 디자인사 연구의 기초와 방법론을 제시하고, 서양 디자인사와의 비교와 한국 근대성에 대한 탐구를 통해 한국 디자인의 성격을 조명한다. 안그라픽스. 1만8000원



다정함의 배신



인류가 서로를 착취하기 위해 다정하게 진화해온 과정을 추적한다. 협력의 기술이 타인을 속여 자원을 선점하는 ‘경쟁’의 산물이었음을 논증해나간다. 진화, 제도, 공동체에서의 상호작용 등을 분석해 인간 본성에 대한 통념을 뒤집는다. 조너선 R 굿먼 지음. 박지혜 옮김. 다산초당. 2만원



계급욕망의 유전자



건축가 서현이 인간은 어째서 지위를 드러내고, 계급을 욕망해왔는지 다양한 문헌과 건축 공간 그리고 문화 현상 속에서 읽어낸다. 인류의 직립보행부터 문자와 종교, 도시와 건축, 근대 국가와 한국 사회에 이르기까지 문명이 일궈온 주요 장면을 새로운 시선으로 엮는다. 효형출판. 2만9000원



지탱하는 힘



세상을 지탱하는 진짜 동력은 새로운 기술이나 파괴적 ‘혁신’이 아니라 유지·보수·돌봄 같은 눈에 잘 안 띄는 일이라고 혁신 숭배를 비판한다. 무엇을 새로 만들 것인가 대신 무엇을 지키고 보존해야 하는가를 묻는다. 리 빈셀·앤드루 러셀 지음. 박서현·유상운·최형섭 옮김. 이음. 2만8000원