BTS 불러 놓고 “여기 북에서 온 사람 있어요?”…지미팰런쇼 사전 MC 인종차별 발언 논란

팬들 “인종차별로 느껴지는 발언”

사전 MC 결국 BTS에 사과

‘떼창’으로 BTS 반긴 미국 아미

“앨범이 갓 나왔는데 모두 따라부르다니, 놀랍네요.”(지미 팰런) “진짜 어떻게 다 알지?”(뷔, 정국)

미국 인기 토크쇼인 NBC방송 <더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런>(지미 팰런 쇼)을 찾은 그룹 방탄소년단(BTS)를 반기는 건, 관중석을 가득 채운 아미(ARMY)의 떼창이었다. 이들은 정규 5집 <아리랑>의 타이틀곡 ‘SWIM’은 물론 수록곡 ‘2.0’, ‘Normal’ 등을 빠짐 없이 따라 불렀다.

BTS는 25일(현지시간) 방송된 <지미 팰런쇼>에서 팬들과 소통하고 미국 TV방송 최초로 신곡 무대를 선보였다. 이 쇼에 여러 차례 출연한 멤버들은 한국어와 영어를 섞어가며 앨범 <아리랑>을 소개했다.

리더 RM은 “(민요) ‘아리랑’은 한국인을 가장 잘 대변하는 노래일 것이다. 그 안에는 슬픔, 기쁨, 저항 등 다양한 감정이 담겨있다”며 “신곡이 ‘아리랑’처럼 보편적인(universal) 노래가 되길 바라는 마음이었다”고 설명했다.

뷔는 ‘2.0’이 “개인활동을 끝나고 다시 그룹으로 모였을 때, ‘우리 어떻게 하는지 알잖아(you know how we do)’라는 자신감을 녹인 곡”이라고 설명했다. 진은 ‘노멀’에 대해 “콘서트 끝난 뒤 공허함 등 도파민이 넘치고 화려한 생활 그 이후에 드는 감정에 대해 얘기를 나눠보고 싶었다”고 말했다.

세계적인 근현대미술관인 뉴욕 구겐하임 미술관에서 신곡 ‘스윔’ 무대를 꾸미기도 했다. 구겐하임 미술관의 유명한 나선형 경사로를 따라 등장한 BTS 멤버들은 가운데 원형 무대에 모여 공연했다. 발목 부상으로 지난 21일 서울 광화문 광장 컴백쇼에서는 의자에 앉아서 공연했던 RM도 미술관에서는 움직이며 안무까지 소화했다. BTS는 이날에 이어 26일까지 이틀 연속으로 <지미 팰런 쇼>에 출연할 예정이다.

한편 <지미 팰런 쇼> 녹화 현장의 사전 MC가 이날 모인 팬들에게 북한을 언급하면서 인종차별 논란도 일었다. 미국 연예매체 TMZ에 따르면, 사전 MC인 세스 헤르조그는 관중석을 향해 “여기 북에서 온 사람 있어요? 없다고요?”라고 물었다. 녹화에 참여한 일부 팬들은 ‘북한’을 연상시키는 농담이 BTS에 대한 인종차별로 느껴졌다며 엑스(구 트위터) 등 SNS를 통해 문제 제기를 했다.

공교롭게도 RM은 지난해 10월 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋 연설에서 해외 진출 초기를 회상하며 “우리를 ‘한국 아티스트’라고 소개하면 음악 이야기가 아닌 뜬금없는 질문을 받곤 했다”며 “‘북한에서 왔어요, 남한에서 왔어요?’라거나 ‘한국이 어디 있는 나라죠?’라는 게 당시 우리가 가장 많이 들었던 질문이었다”고 말한 바 있다.

TMZ는 “소식통에 따르면 헤르조그는 이번 사태에 대해 BTS 측에 사과했다”고 보도했다.