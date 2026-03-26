[금요일의 문장]이 글은 모든 것을 다 말하지 않는 기록이기도 하다

“내 삶을 구성하는 이야기들은 혼자만의 것이 아니다. 친구들이 한 선택, 가족이 내린 결정, 함께 버틴 사람들 이야기와 내 이야기가 겹쳐 있다. 그만큼 조심해야 했고, 그만큼 더 많이 숨길 수밖에 없었다. 그래서 이 글은 모든 것을 다 말하지 않는 기록이기도 하다. 말하지 않은 것이 있다는 사실 자체가 지금 우리를 둘러싼 현실을 보여준다는 생각도 한다.” <나라는 사람>, 이매진

슈붕은 1999년 미얀마 양곤에서 태어났다. 양곤대학교 정치외교학과에 다녔다. 평범한 일상은 2021년 2월1일 미얀마 군부가 2020년 11월 총선 결과에 불복하여 벌인 쿠데타로 인해 금이 갔다. 그를 포함한 대학생들이 민주주의를 외쳤으나 시위에 참여했다는 이유로 몇몇은 감옥에 갔다. 슈붕은 쿠데타 이전부터 계획하던 대로 한국으로 유학을 떠난다. 그리고 한국에서 2024년 12월3일 불법계엄을 마주한다. 두 차례의 쿠데타 사이에서 책은 ‘나’라는 사람에게 ‘나라’는 무슨 의미인지를 풀어낸다. 사회 속에서 존재하는 개인의 의미도 돌아본다. 경제적으로 넉넉한 집에서 자라 독재자의 손주 등 특권층이 다니는 학교를 졸업해 외교관을 꿈꾼 자신도 부패한 시스템을 유지하는 데 일조한 공범이라 여긴다. 자국에서의 민주화 시위 이후 감옥에 갇혀 있는 친구와 주고받은 편지 등 여전히 정치적 혼란기에 있는 미얀마 사회의 모습도 전한다.