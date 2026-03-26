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사랑의 힘 外

입력 2026.03.26 19:54

수정 2026.03.26 19:55

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[새책]사랑의 힘 外

사랑의 힘

사랑의 미생물 ‘로로마’가 공기처럼 당연해진 시대를 배경으로 한 연작 소설. 로로마는 새로운 능력을 생기게 하거나 기존 능력을 강화시켜준다. 점프력이 좋아지거나 간이 건강해져 숙취가 없어진다거나. 능력 탓에 사람들은 사랑과 함께 시련에도 빠진다. 박서련 지음. 문학동네. 1만9800원

[새책]사랑의 힘 外

우렁공주

혼자 살던 가난한 총각이 어느 날 우렁이를 집으로 가져온다. 총각 몰래 사람으로 변신해 집안일을 돕는 우렁 각시. ‘그 우렁 각시의 후손이 있다면?’이라는 상상력에서 시작한 창작 그림책. 옛이야기에 현시대 어린이들이 공감할 만한 이야기를 더했다. 지영우 지음. 사계절. 1만6800원

엄마가 된 걸 후회한다고 말했다

일본 NHK 기자와 PD가 엄마가 된 데 ‘감히 후회를 말하는’ 여성들을 인터뷰했다. 출산 후 여성들이 어떤 상실감을 느끼는지, 그것이 여성들을 어떻게 고립시키는지 일과 보육제도와 가족관계가 엉킨 현실을 보여준다. 다카하시 아이·요다 마유미 지음. 박소영 옮김. 후마니타스. 1만9800원

그날의 초록빛

한국 서정시를 대표해온 김용택 시인의 신작 시집. 섬진강에서 발원한 시인의 시 세계가 흘러온 지 44년, 시인은 원숙한 시선으로 자연과 인간, 감정과 사유가 교차하는 순간을 포착해 일상의 풍경에 숨겨진 생명의 경이로움을 맑고 투명한 목소리로 들려준다. 김용택 지음. 창비. 1만2000원

고양이, 부르면 오지 않는 것들

고양이라는 소재를 통해 현대인의 고독과 관계, 돌봄과 상실, 사랑과 이별을 풀어낸 소설들을 엮은 소설집. 서울 해방촌에서 살며 길고양이들에게 밥을 주기 위해 언덕배기 마을을 종일 돌아다니는 황인숙 시인과 나눈 인터뷰도 함께 실었다. 이순원·황인숙 등 10명 지음. 잉걸북스. 1만8000원

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