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본문 요약

성적으로만 따지면 도무지 앞뒤가 맞지 않는 야구팀이 있다.

지난 10년간 승률 0.422, KBO 최다 꼴찌 기록 보유, 전설적인 18연패의 주인공.

"야구는 공이 아니라 사람이 집으로 돌아와야 득점이 되는 유일한 스포츠"라는 말처럼 이 책은 이글스를 통해 본 야구와 삶에 관한 기록이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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꼴찌 해도 팬덤은 최강…‘한화 미스터리’, 그것이 알고 싶다

입력 2026.03.26 19:55

  • 노정연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이토록 멋진 한화이글스

차준철 지음

황소자리 | 304쪽 | 1만9500원

한화 이글스가 7연패에 빠져 있던 2024년 7월23일, 한 이글스 팬이 스케치북에 쓴 문구는 선수단과 팬들의 투지를 일깨웠다. 황소자리 제공

한화 이글스가 7연패에 빠져 있던 2024년 7월23일, 한 이글스 팬이 스케치북에 쓴 문구는 선수단과 팬들의 투지를 일깨웠다. 황소자리 제공

성적으로만 따지면 도무지 앞뒤가 맞지 않는 야구팀이 있다. 지난 10년간 승률 0.422, KBO 최다 꼴찌 기록 보유, 전설적인 18연패의 주인공. 하지만 홈구장은 늘 매진이고 원정 관중 동원력과 중계 시청률은 리그 정상권을 놓치지 않는다. 야구계의 미스터리라 불러도 손색없을 한화 이글스 이야기다.

이글스 팬이었던 아버지를 보고 자란 저자는 30년 넘게 일간지 기자로 일했다. 그는 여러 스포츠 현장을 누빈 경험을 바탕으로 승패라는 결과값 뒤에 숨겨진 이글스의 저력을 들여다본다.

1부에서는 타 구단 팬들에게도 유명한 이글스 ‘보살 팬덤’을 조명한다. 지고 있는 상황에서도 육성 응원을 쏟아내고, “야구, 허구한 날 이기면 뭔 재미로 보는겨?!”라며 허허 웃어넘기는 충청도식 해학은 한화 팬의 전매특허다. 이들의 응원은 팀을 향한 맹목적 지지나 체념을 넘어, 쓰디쓴 패배를 삼키며 인생을 배우고 팍팍한 세상살이 속에서도 꿋꿋하게 버텨내는 스스로를 향한 응원이다.

2부에서는 선대 회장이 고향에 야구팀을 만든 사연부터 김승연 한화 회장의 남다른 야구 사랑까지, 한 편의 다큐멘터리 같은 비화들이 이어진다.

1999년 첫 한국시리즈 우승 이후 2020년 18연패의 기록을 남긴 ‘흑역사’도 빠지지 않는다. 마지막 3부에서는 장종훈, 송진우, 류현진 등 이글스의 40년을 수놓은 레전드들과 긴 암흑기를 딛고 2025년 준우승을 이뤄낸 생생한 과정이 펼쳐진다.

“야구는 공이 아니라 사람이 집으로 돌아와야 득점이 되는 유일한 스포츠”라는 말처럼 이 책은 이글스를 통해 본 야구와 삶에 관한 기록이다. 포기하지 않는 삶을 응원하는 야구팬이라면 어렵지 않게 공감의 지점을 발견할 수 있을 것이다.

[책과 삶]꼴찌 해도 팬덤은 최강…‘한화 미스터리’, 그것이 알고 싶다
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