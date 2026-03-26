[책과 삶]나무를 둘러싼 모든 것의 역사

고규홍의 나무 고규홍 지음 동아시아 | 1300쪽 | 6만5000원

여러모로 압도되는 책이다. 우선 분량이 방대하다. ‘나무’라는 한 가지 제재로 다채로운 이야기를 1300쪽에 걸쳐 펼쳐냈다. 나무가 들려주는 인간과 자연의 빅 히스토리인데, 만만찮은 벽돌책이다. 벽돌책을 마주하면 ‘저걸 언제 다 읽나’라는 생각이 들기 마련인데, 이 책은 ‘페이지 터너’이다. 그런데 재미만 주는 것이 아니라 내용도 꽤 밀도 있다. 과학, 문학, 역사, 민속, 종교 등 전방위로 나무와 지구 그리고 인간에 대해 이야기하는데, 쉬우면서도 깊다. 저자의 글솜씨와 글의 깊이에 다시 한번 압도된다.



저자 고규홍은 나무 인문학자, 나무 칼럼니스트 등으로 익히 알려져 있다. 저자는 일간지 기자 생활을 하다 나무에 혹했다. 그는 “천둥처럼 나무가 내게 왔다”고 표현했다. 그는 불혹의 나이에 다니던 직장을 나와 나무와 함께 사는 길을 택했다. 30년 가까이 나무를 가꾸고, 배우고, 알리는 일에 빠져 살았다. 그동안 수많은 ‘나무 책’을 펴내고, 온·오프라인 매체를 통해 ‘나무 글’을 꾸준히 써왔지만, 이 책은 그런 활동의 종합판이라 할 만하다.



저자는 나무에 미친 사람이다. 나무에 얽힌 그의 작업과 행보를 접하면, <논어> 속 구절 ‘광자진취(狂者進取)’가 떠오른다. 이 책은 무엇에 미친 후 열정을 다해 나아가는 사람, 즉 광자진취형 인간이 만들어내는 결과물의 전형이다. ‘몰두의 미학’을 보여주는 저자의 인생에 다시금 압도된다.



늘 인간 곁에 있으면서 그늘을 드리우며 휴식을 준다는 점이 나무의 본성 중 하나라면, 이 책 역시 나무 같은 책이다. 오래 곁에 두고 휴식 같은 독서가 필요할 때 틈틈이 꺼내 읽기에 좋은 책이기 때문이다. 여기에 책은 나무로 만든 것이라는 사실을 상기해보면, 이 책은 명실상부 “나무가 나무했다”라고 말할 수 있겠다.

