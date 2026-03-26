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이 봄날의 햇빛 한 조각

입력 2026.03.26 20:05

  • 이갑수 궁리출판 대표

  • 기사를 재생 중이에요

[이갑수의 일생의 일상]이 봄날의 햇빛 한 조각

요즈음 등산 가서 저물 무렵 내려올 때, 당단풍나무 잎사귀들을 본다. 가지에서 그대로 낙엽처럼 말라비틀어진 잎은 귀여운 포클레인 같기도 한데, 지난겨울을 통과하는 동안 부족한 햇빛을 끌어모으려 안간힘을 다하는 모습이다. 햇빛은 어쩌면 이렇게도 생겼을까. 나중에 나의 몸도 닳아져서 저 따뜻한 방에 들어갈 수 있을까. 아직은 어느 소설의 주인공처럼 이렇게 물끄러미 지켜볼 수밖에 없겠다. “아랫방은 그래도 해가 든다. 아침결에 책보만 한 해가 들었다가 오후에 손수건만 해지면서 나가 버린다.”(이상의 <날개>)

빛의 예술인 사진에 대해 궁리하다가 인상적인 대목을 만났다. “샌프란시스코 아트 인스티튜트에서 사진을 공부할 때 프레드 마틴의 4학년 세미나 수업을 듣게 되었다. (…) 수업 시간은 오후 4시부터 7시까지였고 점차 해가 저물어 실내는 어두워졌다. 하지만 프레드 마틴은 불을 켜지 못하게 했다. 그 3시간 동안 모든 것이 변하고 있었다. 작품들, 사람들, 공간, 목소리의 어조, 서로의 관계, 모든 것. 그것은 계시적이었다. 프레드 마틴, 고마워요.”(필립 퍼키스의 <사진강의 노트>)

산, 사진, 꽃에 비범한 능력을 갖춘 꽃동무가 있다. 어느 봄날 인수봉에서 암벽하고 내려와 양지꽃 앞에서 벼락을 맞았다고 한다. 그날도 저물도록 헤맨 뒤 귀가하는 길. 그이는 산으로 갈 땐 빠르게 가고, 서울로 갈 땐 천천히 간다. 가급적 오래 산의 자장에 놓이고 싶어 이런 버릇이 밴 것이라 했다. 오늘 본 꽃, 다음에 볼 꽃에 대한 이야기 끝에 뻐근한 다리를 뻗다가 문득 알아차렸다. 점점 짙어지는 어둠. 건너편에서는 빽빽한 불빛. 동무는 아직 라이트를 켜지 않은 것이다. 조수석의 나는 혹 그가 깜빡, 했나 싶었는데 이런 대답에 깜짝, 아니 놀랄 수 있겠는가. “아직 불빛을 보낼 때가 아녀요. 내 불빛 한줌 보태면 저 산빛이 어찌되지 않겠어요?”

봄이면 생각나는 두보의 절창이 있다. 일편화비감각춘(一片花飛減却春). ‘꽃잎 한 조각 떨어져 날아도 봄이 그만큼 깎이는 것’처럼 꽃들이 안간힘을 다해 봄을 등불처럼 밝히는 것인가. 내 꽃동무는 날카로운 불빛 하나 더하기 송구해서 이런 심려인가. 다시 운전에 열중하는 조각 같은 옆모습을 거저 자꾸 바라보느니, 고마워요, 나의 꽃동무.

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