창간 80주년 경향신문

이스라엘 “호르무즈 봉쇄 지휘 이란 해군사령관 사망”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

호르무즈 해협 봉쇄 작전을 지휘해온 이란 이슬람혁명수비대 해군 사령관이 공습으로 사망했다고 이스라엘 국방장관이 26일 밝혔다.

앞서 일간 타임스오브이스라엘 등 현지 언론은 정부 당국자를 인용해 탕시리 사령관이 호르무즈 해협에 인접한 이란 남부 항구도시 반다르아바스에 대한 공습으로 사망했다고 보도했다.

다만 이란군은 아직 탕시리 사령관의 사망 여부를 공식 확인하지 않고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이스라엘 “호르무즈 봉쇄 지휘 이란 해군사령관 사망”

입력 2026.03.26 20:06

  • 박은경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

알리레자 탕시리 이란 혁명수비대 해군 사령관. AFP연합뉴스

알리레자 탕시리 이란 혁명수비대 해군 사령관. AFP연합뉴스

호르무즈 해협 봉쇄 작전을 지휘해온 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 해군 사령관이 공습으로 사망했다고 이스라엘 국방장관이 26일(현지시간) 밝혔다.

AFP통신에 따르면 이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관은 이날 영상 성명에서 “어젯밤 정밀하고 치명적인 작전을 통해 이스라엘군(IDF)이 혁명수비대 해군 사령관인 알리레자 탕시리와 해군 지휘부 고위 장교들을 제거했다”고 말했다.

이어 “탕시리는 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하고 선박 운항을 차단하는 테러 작전을 직접 책임졌던 인물”이라고 주장했다.

그는 이날 오전 군 수뇌부와 함께한 전황 평가 회의에서도 이번 공습이 혁명수비대를 향한 명확한 메시지라고 강조하며 “이스라엘군은 혁명수비대원들을 끝까지 추적해 한 명씩 제거할 것”이라고 경고한 바 있다.

앞서 일간 타임스오브이스라엘 등 현지 언론은 정부 당국자를 인용해 탕시리 사령관이 호르무즈 해협에 인접한 이란 남부 항구도시 반다르아바스에 대한 공습으로 사망했다고 보도했다. 다만 이란군은 아직 탕시리 사령관의 사망 여부를 공식 확인하지 않고 있다.

소장인 탕시리 사령관은 2018년 혁명수비대 해군 사령관에 임명됐으며 고속단정과 기뢰, 지대함 미사일, 무인정(드론 보트) 등 전력을 고도화한 인물로 평가받는다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글