최근 서울을 중심으로 저출생 반전의 조짐이 나타나고 있다. 2025년 서울의 출생아 수는 4만5005명으로 전년보다 9.4% 늘었다. 합계출산율도 0.58명에서 0.63명으로 상승했다. 혼인 건수 역시 4만9359건으로 전년보다 16.2% 증가해 전국에서 가장 높은 증가율을 기록했다.



올해 1월 출생아 수와 혼인 건수도 전년 동월 대비 각각 14.4%, 20.6% 증가하며 22개월 연속 상승세를 이어갔다. 이는 중요한 변화의 신호다. 결혼과 출산을 가로막던 불안과 부담 속에서도 시민들이 삶의 다음 단계를 다시 상상하기 시작했음을 보여준다.



이런 흐름 속에서 서울시의 ‘유아차런’은 단순한 행사를 넘어선 의미를 지닌다. 유아차를 끌고 도심을 함께 달리고 걷는 이 행사는 아이와 함께하는 삶을 축하하며, 육아를 가족만의 일이 아닌 도시가 함께 응원해야 할 공동의 가치로 드러낸다. 광화문에서 한강, 여의도로 이어지는 길이 아이와 부모의 공간으로 바뀌는 경험은 상징적이다. 서울이 ‘돌봄의 도시’로 전환될 수 있음을 증명한다.



유아차런은 지난해 봄과 가을 두 차례 열려 총 2만5000여명이 참여했다. 서울시는 올해도 5000가족, 약 2만명 규모의 정례 행사를 준비하고 있다. 대형 전광판, 메시지 포토월, 메달 각인 등 세심한 기획은 이 행사를 단순한 걷기 대회를 넘어 가족의 추억과 도시의 환대를 함께 만드는 공공 콘텐츠로 확장한다.



유아차런의 가장 큰 성과는 인식의 변화다. 행사에 참여한 가족들은 엄마, 아빠 구분 없이 모두 유아차를 밀며 아이와 함께 길을 나선다. 육아를 ‘돕는 일’이 아닌 ‘함께하는 삶’으로 바꾸는 장면이다. 시민들이 유아차 행렬을 향해 응원하는 장면도 인상적이다. 아이를 환대의 대상으로 받아들이는 사회적 분위기, 즉 ‘예스 키즈’ 도시로의 전환 가능성을 보여주기 때문이다.



저출생 극복은 통계의 문제가 아니라 문화와 인식의 문제라는 점에서, 유아차런은 서울이 어떤 도시가 되어야 하는지를 압축적으로 보여준다.



물론 상징만으로 저출생을 해결할 수는 없다. 더 중요한 것은 유아차런이 정책과 연결될 때다. 서울시는 손주 돌봄 수당, 긴급·틈새 보육, 영아·등하원·병원 동행 서비스, 서울형 키즈카페, 서울엄마아빠택시, 산후조리 경비, 임산부 교통비 등 생애주기별 지원 체계를 넓혀왔다. 자녀 출산 무주택 가구 주거비 지원, 양육 친화 주택, 중소기업 워라밸 포인트제, 공공 시설을 활용한 결혼 지원도 같은 맥락에 있다.



즉 서울시의 저출생 대응은 출산 장려에 그치지 않고 돌봄, 주거, 일·생활 균형, 출산 지원을 하나의 생활 정책으로 묶어가고 있는 것이다. 유아차런의 진짜 가치는 바로 이 지점에서 완성된다.



서울시가 유아차런을 저출생 극복의 상징 행사로 정례화하려는 이유도 여기에 있는 것이다. 중요한 것은 한 번의 축제가 아니라, 여기서 확인한 환대와 연대의 감각을 일상 속 정책으로 계속 확장하는 일이다.



아이를 낳고 키우는 일이 부모만의 외로운 결심이 아니라 도시가 함께 축하하고 지지하는 선택이 될 때, 저출생 반전의 숫자는 비로소 지속 가능한 변화가 될 것이다.