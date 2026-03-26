어느 날, 세 명의 수도자가 같은 날 세상을 떠나 하느님 앞에 섰다. 수도 생활을 잘해 ‘성인’이라 불리던 이들이라 하느님은 반갑게 맞이하며 한집에서 함께 지내자고 했다. 그런데 한 달 뒤, 하느님은 인사 발령을 내렸다. 한 사람은 화장실로, 한 사람은 천당 교도소로, 또 한 사람은 비서실장으로 보낸 것이다. 화장실과 교도소로 발령받은 두 사람은 강하게 항의했다. “하느님, 너무하십니다. 우리가 비서실장이 된 수사보다 기도도 희생도 더 많이 했는데, 왜 이런 한직을 주시는 겁니까?”



항의를 잠자코 듣고 있던 하느님이 말씀하셨다. “다 맞는 말이다. 그런데 넌 화를 너무 참아서 마음이 변비에 걸렸느니라. 늘 똥 마려운 얼굴을 하고 있으니 널 볼 때마다 마음이 불안하다. 그래서 화장실로 발령을 낸 것이다. 또 넌 말로는 남을 용서한다고 하면서 눈은 부라리고 다니니, 누가 무서워서 가까이하겠느냐? 넌 교도소가 적격이니라.” “하지만 하느님, 저 친구는 왜 비서실장을 시켜주신 건가요? 늘 버럭거리고 구시렁거리잖아요.” “쟤는 겉으로는 성질이 더러워 보여도 다 털어내고 마음속에 쌓아두지 않으니 뒤끝이 없느니라. 그래서 내 곁에 두려고 한다.”



‘참을 인 세 개면 살인도 면한다.’ ‘웃는 얼굴에 침 못 뱉는다.’ 우리는 어려서부터 화를 참아야 한다고 배우며 자랐다. 그러나 화는 참는 것이 아니라 풀어야 한다. 화는 쌓아두면 어느 순간 무의식적으로 표출된다. 눈빛은 날카로워지고, 말에는 가시가 돋으며, 온몸에서 분노가 배어 나온다. 그래서 사람들이 가까이하지 않으려 한다. 화를 참으면 병도 잘 걸린다. 분노는 불과 같은 에너지여서 억누르면 그 기운이 신체의 가장 취약한 부분을 공격한다. 그래서 신경증이 생기고, 심지어 암을 일으키기도 한다. 화를 참으면 사고를 치기도 쉽다. 참다 참다 끝내 통제력을 잃으면 비이성적인 행동으로 이어진다. 참아온 분노가 한순간에 터져 나오는 것이다.



이전에 사목하던 병원의 화상병동에는 부부싸움 끝에 가스를 틀고 불을 질러, 두 사람 모두 전신 화상을 입고 실려 온 경우도 있었다. 이런 사건들의 공통점은 가해자들이 평소에는 조용하고 온순하게 지냈다는 점이다. 화를 계속 억누르다가 한순간에 폭발한 것이다. 화는 마음속에 쌓이는 배설물과 같다. 그래서 제때 풀어야 한다. 하루에도 몇번씩 몸의 배설을 하듯, 마음속 불쾌한 감정도 그때그때 흘려보내야 한다.



옛날 며느리들이 다듬이질로 화를 풀었듯, 물건을 이용하는 것도 좋은 방법이다. 나는 방에 샌드백을 달아두고 화가 날 때마다 두드린다. 감당하기 어려울 정도로 분노가 치밀어 스스로 놀라기도 하고, 이러다 무슨 일이 생기지 않을까 불안해지기도 한다. 그러나 샌드백을 치다 보면 분노가 서서히 가라앉는다. 신기하게도 어떤 날은 늘 그 자리에 있던 샌드백이 보이지 않는다는 것이다. 화가 완전히 풀렸다는 뜻이다. 다시 화가 나면 또 보이고, 다시 친다. 샌드백은 내 영성 생활의 필수품이다.



고래고래 소리를 지르는 것도 효과적인 방법이다. 심리학을 공부하기 전에는 밤길에 욕을 하며 소리를 지르는 취객을 이상하게 여겼다. 그러나 지금은 감정에 솔직한 사람이 오히려 건강하다는 생각이 든다. 그래서 술 한잔한 밤, 사람 없는 도로를 걸으며 마음껏 소리를 질러보았다. 마음 깊숙이 쌓여 있던 감정의 찌꺼기를 모두 쏟아내자 속이 한결 가벼워졌다. 물론 이럴 때는 모자를 깊이 눌러써 얼굴을 가리는 편이 좋다. 꼭 크게 외치지 않아도 된다. 구시렁거리기만 해도 화가 풀리기도 한다. 사회심리학자 모리 슈와르츠 역시 혼잣말처럼 중얼거리며 걷는 것으로 마음의 안정을 찾았다고 한다.



“성내지 말라”는 하느님의 말씀은 상대에게 직접 화를 쏟지 말라는 뜻이지, 혼자서조차 화를 풀지 말라는 뜻은 아니다. 주님 또한 감정을 억누르기만 하신 분은 아니었다. 화는 쌓이면 병이 된다. 풀어야 한다. 그래야 몸도 마음도 건강해진다.