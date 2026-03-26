코치 폭행 논란 김종민 감독에 “계약 연장 어렵다”…도로공사, 챔프 결정전 ‘대행 체제’로

팬들 “우승 도전 중…납득 안 돼” 김영래 수석코치 체제 가능성 커

프로배구 2025~2026시즌 여자부 정규리그 1위로 챔피언결정전에 직행한 한국도로공사가 우승 도전을 앞두고 김종민 감독(52·사진)과 결별하기로 했다. 아주 이례적인 행보다. 26일 현재까지 아직 구단의 공식 발표는 나오지 않고 있지만, 일단 도로공사는 김 감독에게 “계약 연장은 어렵다”는 입장을 전달한 상태다.



정규리그 1위를 차지한 도로공사는 다음달 1일부터 현대건설-GS칼텍스 간 플레이오프(PO) 승자와 5전3승제의 챔프전을 앞두고 있다.



그런데 계약 연장이 이뤄지지 않으면, 김 감독이 챔프전에 오른 팀을 지휘할 수 없는 상황이 연출된다. 2016년 3월부터 도로공사를 이끈 김 감독의 계약은 오는 31일 끝나는데, 구단은 이번 시즌을 이끈 김 감독에게 챔프전 지휘봉을 맡기지 않겠다는 방침을 정한 것으로 알려졌다. 김 감독은 지난 20일 포스트시즌 미디어데이에 참석하기도 했지만, 정작 챔프전은 지휘하지 못하게 됐다.



여러 정황을 고려할 때 김 감독이 A코치 폭행 혐의로 약식 기소된 상황이 영향을 미쳤을 가능성이 크다. 김 감독은 2024년 말부터 지난해 초까지 경북 김천 소재 구단 숙소 감독실 등에서 같은 팀 A코치에게 리모컨을 던지고 목 부위를 밀친 혐의를 받았다. 지난해 4월 경찰 피소 사실이 알려지자 김 감독은 A코치의 주장을 정면으로 반박한 바 있다. 김 감독에 대한 법원 판결과 한국배구연맹의 징계 등이 확정되지 않은 상태다. 도로공사의 이번 결정은 배구팬들 시각에서는 납득하기 어렵다. 도로공사는 한 시즌 농사를 좌우하는 무대인 챔프전을 앞두고 돌연 입장을 바꿨다. 현시점에서 챔프전 우승에 영향을 줄 수 있는 선택을 할 만큼 문제가 될 부분이라면 ‘시즌 전에 왜 감독 계약을 종료하지 않았나’ 하는 의문이 뒤따른다. 단기 계약을 통해 김 감독에게 챔프전까지 팀을 이끌게 할 수 없는지에 대한 물음표도 찍힌다. 정규리그를 막판 10연승으로 마친 도로공사가 만약 우승에 실패한다면 그에 따르는 파장도 감수해야 한다.



김 감독은 취임 2년째인 2017~2018시즌 정규리그 1위와 챔프전 우승이라는 통합우승을 지휘하고 여자부 감독상을 받았다. 정규리그를 3위로 마친 2022~2023시즌에는 플레이오프(PO)를 거쳐 오른 흥국생명과의 챔프전에서 1·2차전을 지고도 3·4·5차전을 따내 ‘리버스스윕 우승’을 견인하기도 했다. 2025~2026시즌에도 막강 삼각편대인 레티치아 모마 바소코-타나차 쑥솟-강소휘를 앞세워 파죽의 10연승으로 정규리그 1위를 확정했다.



도로공사는 김영래 수석코치의 감독대행 체제로 챔프전을 치를 가능성이 크다.

