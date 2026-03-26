‘단일 대회 메달 5개’ 김윤지 “어렵다고만 생각 말고 ‘벽’을 넘어요”

동계올림픽서 ‘투혼·감동의 질주’ “장애인에 힘과 도전의 용기 되길”

열아홉 살 김윤지(BDH파라스·사진)는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 ‘투혼과 감동의 질주’를 선보이며 단숨에 유명 인사가 됐다. 김윤지는 첫 패럴림픽 도전에서 단일 대회 최다 메달(5개) 획득이라는 대기록을 작성했다.



김윤지는 대회를 마친 지 약 일주일 만에 패럴림픽 최우수선수(MVP) 자격으로 26일 서울 송파구 올림픽회관에서 열린 기자회견에 참석해 “생각하는 것보다 벽을 넘는 건 어렵지 않다. 하나의 벽을 넘으면 다음 벽을 넘기는 더 쉬워진다. 스포츠에 도전한다면 자신의 세상을 부수고 나올 수 있을 거라고 생각한다”고 말했다.



김윤지는 이번 대회 크로스컨트리와 바이애슬론을 오가며 금메달 2개, 은메달 3개를 수확해 한국 동계 패럴림픽 사상 단일 대회 최다 메달을 획득했다. 한국 스포츠사를 통틀어 동·하계 올림픽과 패럴림픽에서 한 선수가 단일 대회 메달 5개를 따낸 것은 김윤지가 최초다. 무엇보다 서구권 선수들의 전유물로 여겨진 노르딕스키 종목에서 보여준 활약상이라 더 놀라움을 줬다.



“인터넷으로만 보던 기자회견을 직접 하니 신기하다”며 웃은 김윤지는 30여명의 취재진 앞에서도 긴장한 내색 없이 유쾌하고 톡톡 튀는 발언으로 MZ다운 솔직함과 감성을 그대로 보여줬다. 대회 직후 바빠져 정신없는 나날을 보내고 있다는 김윤지는 “대회 기간에는 한국에서 저희를 어떻게 보고 계시는지, 반응이 어떤지 전혀 몰랐다”며 “귀국하자마자 상상보다 더 많은 분이 관심을 가져주셔서 ‘내가 뭔가를 하기는 했구나’ 싶은 마음”이라고 했다.



이날 김윤지가 여러 차례 강조한 부분도 자신의 활약이 다른 장애인들에게 스포츠 도전의 용기로 작용하길 바라는 마음이었다. 그는 “저는 어렸을 때부터 비장애인 친구들과 함께 교육받으면서 적극적인 편이었지만, 주변에 도전하고 싶은데 하지 못하는 장애인 학생이 많다고 느꼈다”며 “스포츠를 접할 기회가 많지 않다보니 하나의 벽처럼 느껴질 수 있는데 그렇게 어렵지 않다는 것을 느꼈으면 좋겠다”고 말했다.



김윤지는 자신의 대기록 달성에 대해서도 “‘최초’라는 타이틀에 매몰되기보다 정체되지 않고 끊임없이 성장하는 선수, 앞으로가 더 기대되는 선수로 기억되는 것이 바람”이라고 어른스럽게 답했다.



‘10대 김윤지’의 등장으로, 김윤지에 대한 관심과 기대치는 더 높아질 것으로 보인다.



김윤지는 “이번에는 도전자라 베테랑 선수들보다 겁 없이 즐기면서 임할 수 있었다”며 “이번에 쌓은 경험치가 앞으로의 4년을 더 잘 준비하게 해줄 확실한 기준점이 될 것 같다”며 높아진 책임감과 각오를 밝혔다.

