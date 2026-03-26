창간 80주년 경향신문

원전 가동률 80%대로 올리고…대중교통 환급 확대 검토

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

정부는 중동 사태로 커진 에너지 수급 불확실성에 대처하기 위해 원전 가동률을 80% 이상으로 높이기로 했다.

공공부문 차량 5부제를 전국 모든 지방자치단체와 공공기관으로 확대하고, 대중교통 요금 할인 환급 혜택을 한시적으로 확대하는 방안도 검토한다.

기후에너지환경부는 26일 에너지 비상대응반을 구성하고 에너지 수요를 일일 점검·관리한다면서 이렇게 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

원전 가동률 80%대로 올리고…대중교통 환급 확대 검토

입력 2026.03.26 20:25

  • 반기웅 기자

  • 기사를 재생 중이에요

석탄발전 상한 풀고, 2기 폐지 연기

민간 차량 5부제 혜택 주는 방안도

정부는 중동 사태로 커진 에너지 수급 불확실성에 대처하기 위해 원전 가동률을 80% 이상으로 높이기로 했다. 공공부문 차량 5부제(요일제)를 전국 모든 지방자치단체와 공공기관으로 확대하고, 대중교통 요금 할인 환급 혜택을 한시적으로 확대하는 방안도 검토한다. 기후에너지환경부는 26일 에너지 비상대응반을 구성하고 에너지 수요를 일일 점검·관리한다면서 이렇게 밝혔다.

먼저 원전 가동률을 현행 70%대에서 80% 이상으로 높인다. 원전 26기 가운데 16기가 가동 중인데, 6월 초까지 정비 중인 원전 5기를 재가동할 계획이다. 미세먼지 계절관리제에 따라 최대 80%로 제한했던 석탄발전 상한을 해제하고, 석탄발전소 2기의 폐지 시기를 연기한다. 오는 7월부터 열량조절설비를 가동해 액화석유가스(LPG) 혼입으로 액화천연가스(LNG) 물량(월 약 2만t)을 대체하고, LNG 발전을 최소화할 계획이다.

에너지 절약 정책 강도도 높아진다. 시행 중인 공공부문 차량 5부제의 단속을 강화해 위반 시에는 벌칙이 부과되며, 반복 위반자에 대해서는 기관 차원의 징계가 이뤄진다.

차량 5부제 적용 대상을 모든 지방자치단체와 공공기관으로 확대하고, 경차와 하이브리드차까지 넓힌다. 적용 대상은 중앙행정기관 205곳, 광역·기초지자체 243곳, 시도교육청 17곳, 국공립대 및 대학병원 61곳, 공공기관 328곳, 지방공사·공단 166곳 등 총 1020개 기관이다. 대상 차량은 약 150만대로 추산된다.

자율로 하고 있는 민간부문의 5부제 참여를 독려하기 위해 교통유발부담금 감면, 공영주차장 할인 등 혜택을 제공하는 방안도 검토한다.

또 대중교통 요금 할인(모두의 카드)의 환급 혜택을 한시적으로 확대하는 방안을 검토한다. 공공기업과 대기업 시차 출퇴근, LNG 발전 급증 시간대(오후 5~8시) 전기 사용 자제도 유도한다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글