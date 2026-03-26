원전 가동률 80%대로 올리고…대중교통 환급 확대 검토

석탄발전 상한 풀고, 2기 폐지 연기 민간 차량 5부제 혜택 주는 방안도

정부는 중동 사태로 커진 에너지 수급 불확실성에 대처하기 위해 원전 가동률을 80% 이상으로 높이기로 했다. 공공부문 차량 5부제(요일제)를 전국 모든 지방자치단체와 공공기관으로 확대하고, 대중교통 요금 할인 환급 혜택을 한시적으로 확대하는 방안도 검토한다. 기후에너지환경부는 26일 에너지 비상대응반을 구성하고 에너지 수요를 일일 점검·관리한다면서 이렇게 밝혔다.



먼저 원전 가동률을 현행 70%대에서 80% 이상으로 높인다. 원전 26기 가운데 16기가 가동 중인데, 6월 초까지 정비 중인 원전 5기를 재가동할 계획이다. 미세먼지 계절관리제에 따라 최대 80%로 제한했던 석탄발전 상한을 해제하고, 석탄발전소 2기의 폐지 시기를 연기한다. 오는 7월부터 열량조절설비를 가동해 액화석유가스(LPG) 혼입으로 액화천연가스(LNG) 물량(월 약 2만t)을 대체하고, LNG 발전을 최소화할 계획이다.



에너지 절약 정책 강도도 높아진다. 시행 중인 공공부문 차량 5부제의 단속을 강화해 위반 시에는 벌칙이 부과되며, 반복 위반자에 대해서는 기관 차원의 징계가 이뤄진다.



차량 5부제 적용 대상을 모든 지방자치단체와 공공기관으로 확대하고, 경차와 하이브리드차까지 넓힌다. 적용 대상은 중앙행정기관 205곳, 광역·기초지자체 243곳, 시도교육청 17곳, 국공립대 및 대학병원 61곳, 공공기관 328곳, 지방공사·공단 166곳 등 총 1020개 기관이다. 대상 차량은 약 150만대로 추산된다.



자율로 하고 있는 민간부문의 5부제 참여를 독려하기 위해 교통유발부담금 감면, 공영주차장 할인 등 혜택을 제공하는 방안도 검토한다.



또 대중교통 요금 할인(모두의 카드)의 환급 혜택을 한시적으로 확대하는 방안을 검토한다. 공공기업과 대기업 시차 출퇴근, LNG 발전 급증 시간대(오후 5~8시) 전기 사용 자제도 유도한다.

