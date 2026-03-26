화재경보기 울리다 꺼져 대피 지연… ‘안전공업 참사’ 직원 진술 확보

경찰, 손주환 대표 등 출국금지

안전공업 화재 참사 사건을 수사 중인 경찰이 불이 날 당시 화재경보기가 울리다 꺼졌다는 직원 진술을 확보했다. 경찰은 직원들이 경보기 오작동으로 착각하면서 대피가 늦어져 대형 참사로 이어졌을 수 있다고 본다. 또 손주환 대표 등 안전공업 경영진 6명을 출국금지했다.



대전경찰청 전담수사팀은 공장 관계자들로부터 “불이 났을 때 처음에 화재경보기 소리를 들었는데 불과 얼마 안 돼서 바로 꺼졌다”는 공통된 진술을 확보했다고 26일 밝혔다.



경찰에 따르면 공장 관계자들은 “(경보기가 울리다 꺼져) 평소처럼 오작동인 줄 알았고, 사람들이 소리지르는 것을 듣거나 연기를 목격한 후에야 대피를 시작했다”고 진술했다.



일부 직원들은 “(많으면) 한 달에 한 번, 두세 달에 한 번 정도 경보기가 오작동하는 경우가 있었다”고 했다.



경찰은 가장 많은 희생자가 발생한 2층 휴게공간에 있다 대피한 직원들 조사도 진행했다. 직원들은 당시 쪽잠을 자거나 휴대전화를 보며 쉬고 있었던 것으로 전해졌다. 이곳에 있다 대피한 직원들 역시 “경보기 소리를 들었는데 꺼져서 그대로 쉬고 있었고, 출입구 쪽 연기를 보거나 고함 소리를 듣고 대피했다”고 경찰에 진술했다.



경찰은 이 같은 진술을 토대로 화재 당시 울렸던 경보기가 꺼진 원인을 조사하고 있다. 공장에는 아날로그 방식의 ‘P형’ 경보기가 설치돼 있어 작동 로그 기록을 확보하지 못했지만 정상 작동 여부는 확인할 수 있다는 게 경찰 설명이다.



목격자 “1층 집진시설 덕트에서 불꽃…빠르게 번져”



조대현 대전청 광역범죄수사대장은 “화재경보기가 중간에 꺼진 것이 대피 지연의 가장 큰 이유로 보이기 때문에 누가 경보기를 끈 것인지, 시스템의 문제였는지 등을 조사할 계획”이라고 했다.



경찰과 소방당국이 발화 지점으로 추정하는 곳은 공장 1층이다. 경찰은 최초 목격자로부터 “동관 1층 4라인 위 집진시설 덕트에서 불꽃이 나는 것을 봤다. 소화기로 달려갔는데 확산 속도가 너무 빨랐고, 어디선가 ‘빨리 피해야 한다’는 소리를 듣고 빠져나왔다”는 진술을 확보했다. 화재 당시 공장 1층에서 근무한 것으로 확인된 직원은 최초 목격자 1명뿐이다.



지난 20일 대전 대덕구 문평동 안전공업 공장에서 불이 나 14명이 사망하고 60명이 크고 작은 부상을 입었다. 사망자 중 9명은 탈의실과 운동기구, 휴게실 등이 있던 2층 휴게공간에서 발견됐다. 휴게공간 입구 바깥쪽에서도 희생자 1명이 수습됐다. 이 휴게공간은 무허가 증축된 것으로 파악됐다.



경찰은 이번 화재 참사와 관련해 손 대표 등 안전공업 경영진 6명을 출국금지 조치하고, 이들을 업무상과실치사상 등 혐의로 입건하는 방안을 검토하고 있다. 경찰은 회사 관계자 등 50여명을 참고인 신분으로 조사했다. 압수수색을 통해 안전공업에서 확보한 256점의 압수물도 분석하고 있다.



고용노동부도 손 대표 등 회사 관계자들을 중대재해처벌법과 산업안전보건법 위반 혐의로 입건해 조사하고 있다. 화재 희생자 중 2명은 하청업체 소속으로, 불법파견 여부도 들여다볼 방침이다.

