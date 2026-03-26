이란 “미 지상전 땐 홍해도 봉쇄”…15개 종전 협상안 거부 후 경고

이란이 미국·이스라엘의 지상작전이 시작되면 아덴만과 홍해를 잇는 해협을 봉쇄하겠다고 경고했다. 이란은 미국이 제시한 15개항 협상안을 거부하고, 미국의 공격에 대비해 원유 수출 기지인 하르그섬의 방어를 대폭 강화했다.



미국은 “지옥을 불러올 준비가 돼 있다”고 경고했다. 종전을 위한 협상안을 주고받는 상황에서 양측의 압박 수위가 높아지고 있다.



25일(현지시간) 이란 타스님통신에 따르면 이란 당국자는 “만약 적들이 이란의 도서 지역이나 영토 어느 곳에서든 지상작전을 시도하거나, 페르시아만 또는 오만만에서 해상작전을 벌여 이란에 피해를 준다면 우리는 기습적으로 다른 전선들을 열 것”이라고 말했다.



이 소식통은 ‘다른 전선’으로 바브엘만데브 해협을 지목하면서 이란은 이 지역에서 실질적인 위협을 가할 능력과 의지가 있다고 강조했다. 예멘과 맞닿아 있는 바브엘만데브 해협은 홍해와 아덴만, 인도양을 연결하는 곳으로 세계 원유 수송량의 약 12%와 액화천연가스(LNG) 상당량이 이곳을 통과한다.



이란이 실제로 이 해협 봉쇄를 시도한다면 예멘 내 친이란 후티 반군을 동원할 것으로 예상된다. 후티는 2023년 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스의 전쟁이 발발한 이후 홍해를 지나가는 상선을 공격해왔다.



미·이란 회담이 파키스탄 중재로 성사될 수 있을지는 불투명한 상황이다. 이란 국영 프레스TV는 이란이 제3국을 통해 전달받은 미국의 15개항 협상안을 ‘긴장을 고조시키려는 책략’으로 판단하고 거부했다고 보도했다.



아바스 아라그치 이란 외교장관도 국영 IRIB방송에서 미국이 제3국을 통해 여러 차례 메시지를 보냈다는 사실은 인정하면서도 이 소통이 종전 협상으로 이어지는 것은 아니라고 말했다. 그는 “(미국이 보낸) 메시지에 우리가 경고로 응답하거나 우리의 뜻을 밝히는 것을 협상이라고 부르지 않는다. 이것은 메시지의 교환일 뿐”이라고 했다.



이란, 하르그섬에 ‘배수진’…추가 병력·방공 전력 배치



이란은 자국 원유 수출의 90%를 담당하는 하르그섬에 추가 병력과 방공 전력을 배치했다고 CNN이 보도했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 미·이란의 협상 시한을 27일로 제시하고, 지상전이 가능한 병력 수천명을 중동으로 보낸 데 따른 것이다.



모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 엑스에서 “정보에 따르면 이란의 적들이 중동 국가 한 곳의 지원을 받아 이란의 섬 중 한 곳을 점령할 준비를 하고 있다”며 “그들이 선을 넘는다면 해당 국가의 모든 주요 기반시설은 무자비한 공격의 대상이 될 것”이라고 경고했다.



트럼프 대통령은 이날 워싱턴에서 열린 공화당 하원 선거위원회 모금 행사에서 “그들(이란)은 협상 중이고 합의를 간절히 원하고 있다”고 말했다. 그러면서도 미국은 협상이 결렬되면 더 강력한 군사작전을 재개할 것이라고 예고했다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 “이란이 군사적으로 패배했으며 앞으로 계속 패배할 것이라는 점을 이해하지 못한다면 트럼프 대통령은 그들에게 어느 때보다 더 큰 타격을 입힐 것”이라며 “트럼프 대통령은 허풍을 떠는 사람이 아니다. 지옥을 불러올 준비가 돼 있다”고 말했다.

