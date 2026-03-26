물류비 압박받는 기업들 “정책적 지원 필요”

산업부, 수출기업들과 간담회

산업통상부는 26일 나성화 무역정책관 주재로 주요 수출기업과 간담회를 열어 중동전쟁 이후 업종별 여건, 향후 수출 전망을 점검했다고 밝혔다.



이날 간담회에는 반도체, 자동차, 일반기계, 석유제품, 석유화학, 철강, 바이오·헬스, 디스플레이 등 8대 업종 대표 기업들이 참석했다. 기업 관계자들은 중동 정세의 불확실성으로 인해 해상운임지수 급등과 전쟁 위험 할증료 등 물류비 부담이 가중되고 있다고 토로했다.



지난 20일 세계 해상운임 대표 지표인 ‘상하이 운임지수(SCFI)’는 전쟁 발발 전인 지난달 27일보다 28.2% 상승한 1707을 기록했다. 특히 중동 노선 운임은 1TEU(20피트 컨테이너 1개)당 3324달러로, 전쟁 발발 전보다 150.5% 급등했다. 기업들은 또 대외 위험성 확대로 인한 자금 조달, 대금 결제 지연 가능성 등 유동성 문제와 원자재 수급 불안 등 공급망 이슈에 대비한 정책적 지원 필요성도 언급했다.



정부는 기업의 우려를 반영해 현재 시행 중인 지원 프로그램의 집행 속도를 더욱 높일 계획이다. 정책금융기관을 통한 긴급 유동성 지원(24조2000억원)도 신속하게 집행한다. 무역보험공사를 통해 중동 수출기업 대상 제작자금 보증 한도 2배 우대 등 자금 지원을 강화한다. 또 석유화학 등 원자재 수급이 시급한 업종을 위해 수입보험 지원 규모를 지난해 2조8000억원에서 올해 3조4000억원으로 확대할 예정이다.

