정청래 “선거 필승 카드” 김부겸 “도망 못 가게 퇴로 차단하셔”

대구시장 출마 공식 요청 사흘 만에 회동…김 “30일 선언” 예고

군공항·인공지능 전환 등 당 차원 현안 지원 논의…정 “뭐든 다”

김부겸 전 국무총리가 26일 6·3 지방선거 대구시장 출마를 두고 “다음주 월요일(오는 30일)쯤 입장을 밝히겠다”며 출마 선언을 예고했다. 김 전 총리는 이날 정청래 더불어민주당 대표와 회동하며 “이 지역의 민주당 지지도가 낮았다고 해서 외면하거나 소외되지 않도록 하겠다는 단단한 (지원) 약속을 꼭 지켜주실 것을 요청한다”며 대구 지역에 대한 정부·여당의 대대적인 지원을 촉구했다.



김 전 총리는 이날 서울 중구 한 식당에서 정 대표와 만나 지방선거 출마와 대구 숙원 사업 등을 논의했다. 이날 회동은 정 대표가 김 전 총리의 대구시장 출마를 공식 요청한 지 사흘 만에 이뤄졌다. 정 대표는 지난 23일 경남 김해 봉하마을에서 열린 최고위원회의에서 “당대표로서 대구시장 후보 출마를 정중히 요청드린다”고 말한 바 있다.



정 대표는 이날 회동에서 “아무리 생각해도 대구 선거를 이길 필승 카드는 김 전 총리밖에 없다”고 말했다. 정 대표는 “대구에 또 한 번 나가주십사 부탁드리는 것이 너무 가혹한 게 아닌가 하는 생각에 미안한 마음”이라면서도 “더 큰 가치를 위해 총리께서 결단해주시길 요청드린다”고 했다.



이에 김 전 총리는 “제가 도망 못 가도록 퇴로를 차단하고 말씀하신다”고 웃으면서 화답했다. 김 전 총리는 “대구 현장에서 뛰는 후배와 옛 동지들로부터 ‘고생하는 것 한 번만 더 고생하자’ ‘(우리가) 모든 걸 다 내던져서 도전하는데 외면만 할 거냐’는 간절한 요구가 있었다”며 “그래서 ‘이거 피하긴 힘들겠구나’라는 생각이 들었다”고 말했다.



회동에서는 대구 발전을 위한 당 차원의 지원책도 논의됐다. 정 대표는 “제가 대구에 필요한 것이라면, 또 우리 총리님이 원하는 것이라면 ‘무엇이든 다 해드림’ 센터장이 되고 싶은 심정”이라고 말한 뒤, 대구 지역 현안인 군공항 문제 해결과 대구수성알파시티를 중심으로 한 AX(인공지능 전환) 지원 등을 언급했다.



김 전 총리는 “지방 도시들은 ‘파격이다’ 싶을 정도의 도움이 없이는 일어서기 쉽지 않은 상황”이라며 “대구 젊은이들에게 새로운 희망을 심어주겠다는 약속을 꼭 지켜주시길 요청드린다”고 했다.



김 전 총리는 당의 출마 요구에 장고를 거듭한 배경에 대해 “가능하면 제가 아니라 좀 더 젊은 세대에 기회를 주는 게 어떠냐는 입장과 고민이 있었다”며 “정치를 한 번 정리한 마당에 다시 이런 열정이 나올 것이냐가 있었고 공직이 갖는 무게와 두려움도 있었다”고 말했다.



민주당 험지인 대구에서 수성갑 국회의원을 지내고 문재인 정부에서 행정안전부 장관과 국무총리를 역임한 김 전 총리는 2022년 퇴임과 함께 정계 은퇴 의사를 밝힌 바 있다.



김 전 총리는 30일 오전 10시30분 국회에서 출마 선언을 한 뒤 곧바로 대구에 내려가 다시 한번 출마 의사를 밝힐 계획이다. 민주당은 김 전 총리가 출마 의사를 밝힌 만큼 곧바로 대구시장 후보 추가 공모 절차에 나서겠다는 방침이다.



이날 회동에 배석한 조승래 민주당 사무총장은 “27일 공천관리위원회 회의에서 대구시장 후보에 대한 추가 공모를 진행할 것”이라며 “(김 전 총리가 출마를) 결단하시면 추가 공모에 응하실 것”이라고 말했다.

