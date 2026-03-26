창간 80주년 경향신문

파키스탄 부총리 “미·이란 간접 협상 진행 중”···중재 역할 첫 공식 확인

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이샤크 다르 파키스탄 부총리 겸 외무장관은 26일 자국을 통해 미국과 이란 간 간접 대화가 진행되고 있다고 밝혔다.

앞서 전날 고위 관계자 2명은 AFP에 미국의 계획이 "파키스탄을 통해 이란에 전달됐다"고 밝혔지만, 언론에 발언할 권한이 없다며 익명을 요구했다.

파키스탄은 이란과 미국 모두와 오랜 관계를 유지해왔고, 지역 내 외교 네트워크를 갖추고 있어 중재자로 거론돼 왔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

파키스탄 부총리 “미·이란 간접 협상 진행 중”···중재 역할 첫 공식 확인

입력 2026.03.26 20:59

  • 박은경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이샤크 다르 파키스탄 부총리 겸 외무장관이 19일(현지시간) 사우디아라비아 리야드에서 열린 장관급 협의 회의에 참석하고 있다. AFP연합뉴스

이샤크 다르 파키스탄 부총리 겸 외무장관이 19일(현지시간) 사우디아라비아 리야드에서 열린 장관급 협의 회의에 참석하고 있다. AFP연합뉴스

이샤크 다르 파키스탄 부총리 겸 외무장관은 26일(현지시간) 자국을 통해 미국과 이란 간 간접 대화가 진행되고 있다고 밝혔다.

AFP 통신에 따르면 다르 장관은 이날 소셜미디어 엑스에 양국 간 “평화 회담”에 대한 추측은 “불필요하다”고 일축하면서도 “실제로 파키스탄을 통해 전달되는 메시지를 통해 미국과 이란 간 간접 대화가 진행되고 있다”고 밝혔다.

그는 이어 “이와 관련해 미국은 15개 항목을 전달했으며 현재 이란이 이를 검토하고 있다”며 “튀르키예와 이집트 등 우호국들도 이 이니셔티브를 지원하고 있다”고 덧붙였다.

AFP는 다르 장관의 이번 발언이 파키스탄이 중재 역할을 하고 있다는 사실을 공식적으로 확인한 첫 사례라고 전했다.

앞서 전날 고위 관계자 2명은 AFP에 미국의 계획이 “파키스탄을 통해 이란에 전달됐다”고 밝혔지만, 언론에 발언할 권한이 없다며 익명을 요구했다.

파키스탄은 이란과 미국 모두와 오랜 관계를 유지해왔고, 지역 내 외교 네트워크를 갖추고 있어 중재자로 거론돼 왔다.

셰바즈 샤리프 파키스탄 총리와 다르 장관은 이란 정부 고위 인사들과, 특히 사우디아라비아 등 걸프 지역 동맹국들과 지속해서 접촉해왔다.

또한 파키스탄 군 수장인 아심 무니르 육군 원수 역시 외교적 노력에 참여하고 있으며 지난 22일 도널드 트럼프 미국 대통령과 통화한 것으로 전해졌다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글