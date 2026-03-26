파키스탄 부총리 “미·이란 간접 협상 진행 중”···중재 역할 첫 공식 확인

이샤크 다르 파키스탄 부총리 겸 외무장관은 26일(현지시간) 자국을 통해 미국과 이란 간 간접 대화가 진행되고 있다고 밝혔다.

AFP 통신에 따르면 다르 장관은 이날 소셜미디어 엑스에 양국 간 “평화 회담”에 대한 추측은 “불필요하다”고 일축하면서도 “실제로 파키스탄을 통해 전달되는 메시지를 통해 미국과 이란 간 간접 대화가 진행되고 있다”고 밝혔다.

그는 이어 “이와 관련해 미국은 15개 항목을 전달했으며 현재 이란이 이를 검토하고 있다”며 “튀르키예와 이집트 등 우호국들도 이 이니셔티브를 지원하고 있다”고 덧붙였다.

AFP는 다르 장관의 이번 발언이 파키스탄이 중재 역할을 하고 있다는 사실을 공식적으로 확인한 첫 사례라고 전했다.

앞서 전날 고위 관계자 2명은 AFP에 미국의 계획이 “파키스탄을 통해 이란에 전달됐다”고 밝혔지만, 언론에 발언할 권한이 없다며 익명을 요구했다.

파키스탄은 이란과 미국 모두와 오랜 관계를 유지해왔고, 지역 내 외교 네트워크를 갖추고 있어 중재자로 거론돼 왔다.

셰바즈 샤리프 파키스탄 총리와 다르 장관은 이란 정부 고위 인사들과, 특히 사우디아라비아 등 걸프 지역 동맹국들과 지속해서 접촉해왔다.

또한 파키스탄 군 수장인 아심 무니르 육군 원수 역시 외교적 노력에 참여하고 있으며 지난 22일 도널드 트럼프 미국 대통령과 통화한 것으로 전해졌다.