미·중이 30년간 뿜은 온실가스, ‘2경’짜리였다

미 스탠퍼드대 연구진, 전 세계 경제적 피해 약 19억달러로 추산

미국과 중국이 30년 동안 배출한 온실가스로 전 세계가 18조9000억달러(약 2경8500조원)에 달하는 경제적 피해를 봤다는 연구 결과가 나왔다.



25일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 미 스탠퍼드대 연구진은 국제학술지 네이처에 역사상 최대 탄소 배출국인 미국이 1990년부터 2020년 사이 30년 동안 배출한 온실가스로 전 세계가 약 10조2000억달러(약 1경5000조원)의 경제적 피해를 본 것으로 추산된다는 논문을 게재했다.



미국 다음으로 온실가스 배출을 통해 큰 피해를 끼친 나라는 중국이었다. 약 8조7000억달러(약 1경3000조원)의 경제적 피해를 입힌 것으로 나타났다.



연구진은 1990년 이후 각국의 온실가스 배출량을 기준으로 기후변화가 국내총생산(GDP)에 얼마나 영향을 끼쳤는지 추산하고, 이에 대한 책임을 국가별로 계산했다. 가디언은 연구 결과에 노동자들이 이상고온으로 입은 피해, 공중보건 시스템상의 부담 등이 포함됐다고 설명했다. 연구진이 추산한 피해액은 기후변화의 모든 결과를 포함한 것은 아니어서 미국, 중국 등이 전 세계에 끼친 피해는 실제로는 더욱 클 수 있다.



연구진은 미국의 온실가스 배출에 따른 피해 중 4분의 1가량에 해당하는 GDP 감소는 미국 내에서 발생했다고 밝혔다. 국가별로는 인도가 5000억달러(약 750조원), 브라질이 3300억달러(약 500조원)의 피해를 본 것으로 추산됐다.



논문에 따르면 미국, 중국 다음으로는 유럽연합(약 6조4200억달러)이 큰 피해를 발생시켰고, 이어 브라질, 러시아, 일본 순으로 나타났다.



한국은 피해 유발 규모 15위로, 전 세계에 7200억달러(약 1100조원) 상당의 피해를 끼친 것으로 집계됐다.



연구진은 또 기업 중에서는 사우디아라비아 국영 에너지기업인 사우디 아람코가 피해 유발 규모 1위로, 1988년부터 2015년 사이 약 3조달러(약 4500조원) 피해를 입혔다고 설명했다.



2위는 엑손모빌(약 1조6000억달러)이었다. 두 기업이 현재와 같은 추세로 2100년까지 온실가스를 배출할 경우 전 세계가 입는 경제적 피해는 각각 64조달러(약 9경6000조원)와 29조달러(약 4경4000조원)에 달하는 것으로 나타났다.



이날 에마누엘레 베바쿠아 독일 헬름홀츠 환경연구센터 박사가 이끄는 연구진은 네이처에 기존의 기후위기 평가가 극단적 위험을 과소평가한 것일 수 있다는 연구 결과를 게재했다.



인류가 온실가스 배출량을 현재보다 감축해 전 지구 지표면 평균기온이 2도 상승하는 수준의 온난화가 진행되더라도, 일부 지역에서는 전 지구 평균기온이 3~4도 상승할 때 벌어질 것으로 예상되는 수준을 넘어서는 극단적 기후 현상이 발생할 수 있다는 내용이다. 특히 식량 안보와 직결되는 농업 분야에선, 옥수수·밀·대두·쌀 주요 생산지 가운데서 기후 모델에 따라 가뭄 빈도가 최대 50% 이상 증가하는 경우도 있었다.

