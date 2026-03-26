중저가 ‘인기’…노원·구로 아파트값 ‘쑥’

외곽지 ‘10억 이하’에 거래 몰려

전주 대비 0.23% ↑ 상승폭 확대

강남·서초 등 한강벨트는 하락

“관망세 혼재 속 서울 전체 올라”

“싼 순서대로 물건이 빠지고 있어요. 6억원대에 거래되던 주공 아파트는 최근 신혼부부가 엄청 오더니 7억2000만원에 계약이 되기도 하고, 9억~11억원에 거래되는 이 지역 ‘대장’ 아파트는 상대적으로 매물이 많네요. 전세는 아예 없고요.”



지난 24일 서울 도봉구 창동역 인근 공인중개사무소 대표 A씨는 창동 일대의 지도를 보여주며 최근 이 일대의 활발한 아파트 거래 상황을 설명했다.



3월 넷째주 서울 아파트값이 강남 3구 등 고가 주택 밀집지역에서는 하락세를 보인 반면, 상대적으로 외곽 지역에 있는 ‘중저가’ 아파트는 거래가 활발해지며 상승한 것으로 나타났다.



한국부동산원이 26일 발표한 이달 넷째주(23일 기준) 아파트 가격 동향 조사 결과, 서울 아파트값은 한 주간 0.06% 오르며 전주(0.05%) 대비 상승폭이 소폭 커졌다. 부동산원은 “주요 단지를 중심으로 국지적 상승 거래가 발생하는 지역과 부동산 시장 상황을 관망하는 분위기를 보이는 지역이 혼재돼 나타나는 가운데 서울 전체는 상승했다”고 설명했다.



자치구별 아파트값 변동률을 보면 ‘한강벨트’ 인근 6개구는 전주에 이어 하락세가 유지됐다. 5주 연속 아파트값이 하락한 강남 3구 중 강남구(-0.13%→-0.17%)는 하락폭이 전주보다 커진 반면, 서초구(-0.15%→-0.09%)와 송파구(-0.16%→-0.07%)는 하락폭이 줄었다.



용산구(-0.1%)와 성동구(-0.03%), 동작구(-0.04%) 등도 하락세가 이어졌다.



반면 노원·은평·중랑구 등 9개 자치구는 아파트값 오름폭이 전주보다 확대됐다. 노원구는 이번주 아파트값이 0.23% 오르며 전주(0.14%)와 비교해 상승폭이 뚜렷이 커졌다. 구로구(0.14%→0.2%)와 강서구(0.14%→0.17%) 등도 상승폭이 확대됐다. 성북구(0.2%→0.17%)와 서대문구(0.19%→0.15%) 등은 전주보다 줄었으나 자치구 가운데 상대적으로 오름폭이 컸다.



지난해는 강남 3구를 비롯한 한강벨트에서 가격이 크게 오르고, 올해 들어선 강북권이 상승하는 등 ‘키 맞추기’ 양상을 보이는 셈이다. 특히 15억원 이하 아파트의 경우 주택담보대출을 6억원까지 받을 수 있어 상대적으로 자금 조달에 여유가 있다는 점도 영향을 미친 것으로 풀이된다.



한편 경기도에서도 서울 서초구와 가까운 과천(-0.06%→-0.11%)은 아파트값 하락폭이 커졌다. 반면 아파트값이 상대적으로 낮은 편인 안양 동안구(0.4%→0.48%)와 구리(0.19%→0.25%), 하남(0.18%→0.22%) 등은 상승폭이 커졌다.



남혁우 우리은행 부동산연구원은 “대출 규제 영향을 덜 받는 ‘15억원 이하’ 아파트도 최근 단기간에 가격이 급등해 실수요자들이 부담을 느끼는 반면, ‘10억원 이하’ 아파트 밀집지역에선 거래가 상대적으로 양호한 흐름”이라며 “특히 전월세 매물이 부족한 지역에선 임차인이 살던 집을 매수하는 경우도 보인다”고 설명했다.

