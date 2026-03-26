이틀 전 주총 땐 아무 말도 안 해놓고 2조4000억원 유증 의결한 한화솔루션

주주가치 희석 우려에 주가 폭락

태양광·석유화학 업체 한화솔루션이 재무 부담을 이유로 2조4000억원에 달하는 대규모 유상증자안을 26일 의결해 논란이 되고 있다. 불과 이틀 전 열린 정기주주총회에서 유상증자 계획을 밝히지 않아 피해를 볼 주주들이 거세게 반발하고 있다.



신임 이사가 이틀 만에 유상증자안을 의결하면서 ‘졸속처리’를 했다는 지적도 제기된다. 주주가치 희석 우려로 이날 한화솔루션 주가는 18% 급락했다.



이날 한화솔루션은 이사회를 열어 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 보통주 7200만주를 신규 발행하는 유상증자안을 의결했다고 밝혔다. 유상증자를 통한 조달자금은 총 2조3976억원이다. 이 중 60%인 1조4899억원은 차입금 상환에 투입된다. 나머지 9077억원은 태양광 시설 투자에 들어간다. 유상증자 규모로는 지난해 한화에어로스페이스(2조9188억원) 이후 최대다.



한화솔루션은 석화산업과 태양광 산업의 부진으로 재무상황이 좋지 않다고 이유를 들었다. 한화솔루션 관계자는 “3년째 재무구조 개선을 못하고 있고, 신용등급까지 위협받고 있다”며 “희망퇴직과 자산매각도 진행했지만 업계 경쟁이 더 치열해지고 있어 절박한 상황”이라고 말했다.



유상증자의 주당 신주배정 수(약 0.34주)를 고려하면, 주식 1000만원어치를 들고 있는 기존 주주는 340만원을 더 넣어야 기존 지분을 유지할 수 있다. 규모가 큰 만큼 주주가치가 크게 희석되는 셈이다.



특히 유상증자 결정 과정에서 주주를 충분히 고려하지 않았다는 점이 논란을 불렀다. 한화솔루션 정기주총이 지난 24일 열렸으나 당일 주주들에게 관련 내용을 전혀 언급하지 않았다. 게다가 지배주주의 부담을 줄이기 위해 악재성 유상증자를 주가가 높은 수준에서 결정했다는 비판도 나온다.



이창민 한양대 교수는 “주가가 올랐을 땐 유상증자로 설비나 미래 투자를 하는 것이 선순환인데, 좋은 시점에 부채부터 갚으니 자본시장 활성화 효과가 없어지는 것”이라고 말했다.



한화솔루션 관계자는 “주총에서 이사회가 교체됐고, 신규 선임된 이사들이 이틀이라도 증자를 검토할 시간을 확보하기 위해서였다”며 “주총날 밝히기엔 물리적 시간이 부족했다”고 해명했다.



그러나 이사회가 주주에게 충실 의무를 충분히 다하지 않았다는 지적이 따른다. 안주원 DS투자증권 연구원은 이날 매도 의견을 내면서 “유상증자를 통해 기대할 수 있는 효과가 미미하다. 1조5000억원의 자금 상환으로는 차입금을 의미 있게 축소할 수 없다”고 평했다.



주주가치 희석 우려에 한화솔루션 주가는 18.22% 급락 마감했다. 한화솔루션 지분 36%가량을 보유한 (주)한화 주가도 4.8% 하락 마감했다. (주)한화가 지분율을 유지하기 위해선 유상증자에 참여해야 하지만, 이 경우 7000억원 상당의 자금이 투입돼야 하기 때문이다.

