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본문 요약

이찬진 금융감독원장은 26일 증권사를 통해 판매된 해외 사모대출펀드와 관련해 "어떤 위험이 있는지 제대로 설명됐는지 의문"이라며 "불완전 판매 문제가 불거질 수 있는 움직임이 시작된 것으로 보인다"고 말했다.

이 원장은 "해외 사모대출펀드는 목표 수익률 이면의 정보가 불투명하고, 높은 위험 대비 금융회사의 통제 수준이 낮다"며 "과거 대규모 손실을 초래한 고위험 상품들과 유사한 측면이 있다"고 말했다.

그러면서 "사모대출펀드는 레버리지를 사용해 비상장 중소기업에 완화된 조건으로 대출을 해주고 있으며, 공시 또한 제한적으로 이뤄지고 있어 사전에 위험을 감지하기 어려운 구조"라고 지적했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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금감원장 “깜깜이 해외 사모대출펀드, 불완전 판매 가능성”

입력 2026.03.26 21:19

수정 2026.03.26 21:20

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  • 배재흥 기자

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“과거 대규모 손실 고위험 상품과 유사”…청년층 신용융자 피해 우려도

금감원장 “깜깜이 해외 사모대출펀드, 불완전 판매 가능성”

이찬진 금융감독원장(사진)은 26일 증권사를 통해 판매된 해외 사모대출펀드와 관련해 “어떤 위험이 있는지 제대로 설명됐는지 의문”이라며 “불완전 판매 문제가 불거질 수 있는 움직임이 시작된 것으로 보인다”고 말했다.

또 중동발 불확실성 확대로 국내 증시의 변동성이 커진 상황에 청년층이 특히 ‘빚투’(빚내서 투자)로 인한 경제적 충격을 받고 있다며 주의를 당부했다.

이 원장은 이날 서울 여의도 금감원에서 열린 기자간담회에서 최근 미국 사모대출 시장에서 경고음이 커지자 “(국내에서도) 개인의 경우 재간접 투자를 한 것인데 ‘깜깜이’다 보니 어떤 상황인지 몰라 금감원에 문의가 들어오기 시작했다”며 “어디에 투자한 것인지, 제대로 설명을 들었는지 등 불완전 판매 이슈가 있어 보인다”고 말했다. 이어 “미국 펀드의 손실이 확정돼야 국내 손실이 인식되는데 아직은 초기 단계”라고 덧붙였다.

사모대출펀드는 은행이 아닌 사모펀드 운용사가 직접 기업에 돈을 빌려주는 상품이다. 금감원이 주요 12개 증권사의 판매 실적을 집계한 결과, 국내 투자자의 해외 사모대출펀드 잔액은 2023년 말 11조8000억원에서 지난해 17조원으로 44% 증가했다. 개인 판매 잔액도 같은 기간 1154억원에서 4787억원으로 3배 넘게 급증했다.

이 원장은 “해외 사모대출펀드는 목표 수익률 이면의 정보가 불투명하고, 높은 위험 대비 금융회사의 통제 수준이 낮다”며 “과거 대규모 손실을 초래한 고위험 상품들과 유사한 측면이 있다”고 말했다.

그러면서 “사모대출펀드는 레버리지를 사용해 비상장 중소기업에 완화된 조건으로 대출을 해주고 있으며, 공시 또한 제한적으로 이뤄지고 있어 사전에 위험을 감지하기 어려운 구조”라고 지적했다. 이 원장은 “중동 상황 장기화로 인플레이션 심화와 금리 인상이 이뤄지면 해외 사모대출펀드의 부실이 확산될 수 있다”고 우려했다.

다만 금융사의 영향은 크지 않을 것으로 예상했다.

이 원장은 “금융사 고유자산을 통한 투자액과 연기금 익스포저(위험노출액)도 관계부처를 통해 파악하고 있다”며 “보험사가 28조5000억원 정도인데 보험사 총자산의 2% 수준이라 건전성에 미치는 영향은 거의 없을 것”이라고 봤다.

이 원장은 또한 국내 증시가 급등락하는 장세에서 빚을 내 투자하는 ‘신용융자 리스크’도 주의를 당부했다.

이 원장은 “20대와 30대 초반 투자자가 소위 빚투 관련 가장 큰 피해자로 보인다. 시장이 좋은 시기에 수익이 거의 없다”며 “빚투라서 오래 보유하지 못하는데 주가 급락으로 ‘반대매매’가 이뤄지면 상당한 피해를 입게 돼 예민하게 보고 있다”고 밝혔다.

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