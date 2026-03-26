“고독한 1인 가구 지키는 파수꾼들, ‘우리동네돌봄단’ 있어 든든하죠”

서울시 각 자치구서 1200명 활동

박재헌씨(70)는 서울 도봉구에서 15년째 홀로 살고 있다. 가족이 있지만 아들은 베트남 주재원으로 일하고 있고, 딸도 일이 바빠 만나기 쉽지 않다. 박씨는 심장 수술을 한 데다 고혈압에 당뇨 전조 증상이 있다. 가장 큰 걱정은 고독사다.



박씨는 “내가 신문을 구독할 테니 이틀 이상 쌓여 있으면 경찰에 알려달라고 윗집에 부탁했다”고 말했다. 현관 앞 종이박스에는 그의 무탈함을 알리기 위해 받아놓은 신문들이 담겨 있었다. 그는 초등학교 등하교 안전지도를 하며 외로움을 던다. 일주일에 한두 번 전화하고, 집으로 찾아오는 ‘우리동네돌봄단’(돌봄단)도 그에겐 큰 위안이 되는 존재다.



돌봄단은 서울시가 복지사각지대 발굴을 위해 2017년 시작한 주민 참여형 사업이다. “동네 이웃이 제일 잘 안다”는 취지에서 주민이 지역의 고립 위험 가구를 주기적으로 방문해 안부를 확인하는 방식이다. 1200명으로 구성된 돌봄단이 각 자치구에서 활동 중이다.



김순례씨(69)도 그중 한 명이다. 그는 7년 가까이 자살예방 생명지킴이로 활동하다 4년 전부터 돌봄단에 참여하고 있다. 통장과 주민자치위원을 오래 해 동네 사정을 잘 아는 게 김씨의 장점이다. 김씨는 박씨를 비롯해 총 45명 이웃의 안부를 확인한다. 주 12시간 활동하며 때로는 전화를 걸거나 방문을 해 생활 사정이 어떤지, 아픈 곳은 없는지 등을 묻는다.



비가 오거나 춥고 눈 오는 날에는 더 자주 연락한다. 몸이 불편한 어르신에게는 가장 위험한 때이기 때문이다. 김씨는 “가장 불안한 순간은 연락이 닿지 않을 때”라면서 “전화가 저녁까지도 연결이 안 되면 집에 쫓아간다”고 말했다.



박씨에게도 김씨의 방문은 각별하다. “집에 있다가 전화로 목소리라도 들으면 반갑다”고 했다.



돌봄단은 전 연령층을 대상으로 활동하지만 최근에는 50~60대 1인 가구 남성에 좀 더 집중하고 있다. 각종 보살핌 정책이 집중된 노인과 청년층에 비해 중장년이 정책의 사각지대에 있었다는 판단에서다.



서울시 관계자는 25일 “50~60대 1인 가구는 사업 실패와 이혼, 실직 등으로 혼자가 되는 경우가 많지만 자신의 상황을 인지하지 못하거나 자존심 때문에 도움을 거부하는 경우도 많다”며 “돌봄단을 통해 보살핌 정책을 보다 집중할 계획”이라고 말했다.

