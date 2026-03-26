계란·돼지고기 담합 땐 지원금 못 받는다

정부, 민생물가 특별관리 TF 산란계 사육장 늘려 공급도 확대 가정용 비닐 등 관리품목 43개로

정부가 계란·돼지고기 가격을 담합하면 해당 업체와 협회에 정책자금 지원을 배제하고 단체 설립 취소를 검토한다. 계란 가격 안정을 위해 산란계 사육시설도 추가로 확보해 공급량을 늘리겠다고 밝혔다. 중동전쟁 관련 물가 특별관리품목도 기존 23개에서 에너지·교통비·택배비·가정용 비닐 등을 포함한 43개로 확대한다.



구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 26일 정부서울청사에서 ‘민생물가 특별관리 관계장관 TF’를 열고 최근 담합으로 논란이 인 계란·돼지고기 분야 유통구조 개선 방안을 발표했다.



정부는 우선 계란 산지가격 담합을 주도한 업체·협회는 공정거래위원회 제재 확정 시 정책자금 지원 대상에서 배제하고 설립허가 취소도 검토하기로 했다.



또한 돼지고기 담합 업체들도 올해부터 정책자금 지원 대상에서 제외할 방침이다. 돼지고기 뒷다리살 재고를 과다하게 보유했다는 의혹과 관련해서는 도드람양돈조합 등 상위 6개 업체를 대상으로 현장점검에 착수했다.



공급 확대도 병행한다. 우선 산란계 사육시설(1805만마리) 추가 확보를 검토한다. 농가 케이지 사육면적 확대 등으로 공급을 최대 1000만마리까지 더 늘리고, 5년간 연간 161만마리씩 공급량을 늘리겠다는 계획이다.



한편, 중동전쟁 관련 물가 관리품목도 늘린다. 현재 정부가 정한 특별관리품목은 23개이나 43개로 확대키로 했다.



전기·난방 등 에너지 품목과 택배이용료·이삿짐운송료·지방교통 공공요금(택시·시내버스·도시철도) 등 물류비 품목, 명태·조기·오징어 등 수산물과 오이·토마토·고추·상추·깻잎·시금치·딸기·호박 등 시설농산물 8종이 추가된다. 짜장면·치킨 및 외식서비스, 랩과 같은 가정용 비닐 등 공산품 품목도 지정을 확대한다.

