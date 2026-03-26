중동전쟁 탓에…OECD, 올해 한국 성장률 1.7%로 낮춰

작년 12월보다 ‘0.4%P’ 대폭 하향 종전 전제 내년 성장률은 2% 유지

경제협력개발기구(OECD)가 올해 한국 경제성장률 전망치를 대폭 하향 조정하고, 물가 상승률 전망치는 크게 높였다. 미국과 이란 간 전쟁 영향으로 전 세계가 경제 하방 압력을 받으면서 특히 중동산 석유 의존도가 높은 한국 경제가 직격탄을 맞은 것으로 풀이된다.



OECD는 26일 ‘중간 경제전망’에서 올해 한국 경제성장률 전망치를 1.7%로 낮춘다고 밝혔다. 지난해 12월 전망치인 2.1%보다 0.4%포인트나 낮췄다. 한국은 주요 20개국(G20) 중 영국(1.2%→0.7%) 다음으로 하향폭이 크다.



OECD는 한국 성장률 전망치를 내린 구체적인 이유는 밝히지 않았으나, 중동전쟁을 위험 요소로 꼽았다. OECD는 “한국 등 중동 에너지 수입 비중이 큰 일부 아시아 국가의 경우 전쟁 장기화 시 에너지 부족으로 인해 생산 활동에 부담이 갈 수 있다”고 경고했다.



다만, 내년 한국의 성장률 전망치는 기존과 같은 2.0%를 유지했다. 이는 올해 하반기 전에 중동전쟁이 끝날 것을 가정했기 때문으로 보인다.



한국의 올해 물가 상승률은 직전 전망치보다 0.9%포인트 높인 2.7%를 제시했다. 정부의 물가 안정 목표치(2.0%)를 크게 웃도는 수준이다.



OECD는 당초 올해 세계 경제성장률 전망치를 0.3%포인트 상향 조정하려 했으나 미국·이란 전쟁 영향으로 직전 전망치인 2.9%를 유지했다.



지역별로 보면 유로존도 타격이 컸다. 유로존은 1.2%에서 0.8%로 0.4%포인트 내렸다. 에너지 수입 비용이 상승하면서 독일(1.0%→0.8%), 프랑스(1.0%→0.8%), 이탈리아(0.6%→0.4%), 스페인(2.2%→2.1%) 성장률 전망치를 내려 잡았다. 한국과 마찬가지로 중동 에너지 의존도가 높은 일본은 기존 전망치 0.9%를 유지했다. 반면, 미국의 올해 성장률 전망치는 1.7%에서 2.0%로 상향 조정했다.

