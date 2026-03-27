‘물 밀도’ 확 바뀌는 온도 찾았다

김경환 포항공대 교수팀, 스웨덴과 연구 “영하 60도에서 물 밀도 차이 사라져” 세계 최고 권위 학술지 사이언스 발표

물은 극저온 상태에서 무거운 ‘고밀도 물’과 가벼운 ‘저밀도 물’로 나뉘며, 이 구분은 영하 60도 이상에서 사라진다는 사실을 국내 연구진이 세계 처음으로 발견했다.

과학기술정보통신부는 김경환 포항공대 교수팀이 앤더스 닐슨 스웨덴 스톡홀름대 교수팀과 협력해 물의 ‘액체-액체 임계점’을 세계 최초로 관찰하는 데 성공했다고 26일 밝혔다. 이번 연구 결과는 세계 최고 권위의 국제 학술지 ‘사이언스’ 27일자에 실렸다.

30년 전 과학계에 제기된 액체-액체 임계점 가설은 극저온에서 물 성질이 고밀도와 저밀도 두 종류로 나뉜다고 본다. 그리고 두 종류 물의 구분은 수온이 특정 수준보다 올라가는 순간, 즉 임계점을 넘어서면 사라진다는 내용을 담고 있다.

학계에서는 임계점 영역을 영하 40~70도 사이로 예상했다. 하지만 이런 차가운 환경에서 물은 순식간에 얼어버리기 때문에 임계점이 정말 존재하는지는 알 수 없었다.

연구진은 높은 압력에서 만든 얼음에 레이저를 쏘는 특수한 공정을 고안해 영하 70도에서도 얼지 않는 물을 만들어냈다. 다만 이렇게 만든 물은 10억분의 1ｇ에 불과했다. 이마저도 약 100만분의 1초 안에 얼어붙었다.

하지만 연구진은 이 찰나의 순간을 ‘X선 자유전자레이저(XFEL)’라는 일종의 고성능 촬영 장비로 포착했다. 그 결과, 물은 영하 60도 이상에서는 더 이상 밀도 차이가 나지 않는다는 점을 알아냈다.

물의 액체-액체 임계점이 영하 60도라는 사실을 이론이나 컴퓨터 분석이 아닌 실험으로 증명한 것이다. 연구진은 이번 연구가 물의 물리적 특성이 관여되는 기초·실용 연구의 정확성을 높이는 데 중요한 역할을 할 것으로 전망했다.

김 교수는 “물의 특별한 성질을 둘러싼 학계의 오랜 논쟁이 매듭지어지게 됐다”며 “생명 현상을 비롯해 자연계에서 물이 갖는 역할을 규명할 출발점이 될 것”이라고 밝혔다.