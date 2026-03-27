서울시, 4월 10일 벚꽃 만개···우리 동네 봄 꽃길은 어디?

서울시는 봄꽃 개화를 앞두고 ‘아름다운 봄 꽃길 175선’을 선정했다고 27일 밝혔다.

웨더아이(www.weatheri.co.kr)에 따르면 서울에서 개나리와 진달래는 3월 말, 벚꽃은 4월 10일경 만개할 것으로 보인다.

올해 서울의 봄 꽃길은 벚꽃과 이팝나무, 철쭉 등 친숙한 봄꽃은 물론 ‘서울 매력식물 400선’을 활용해 다채로운 정원 식물로 조성했다.

175개 꽃길은 장소와 성격에 따라 4가지 주제로 분류했다. 바쁜 일상 속 가벼운 산책을 돕는 ‘도심 속 꽃길’(광진구 워커힐길·금천구 벚꽃로 등), 가족과 함께 머물기 좋은 ‘공원 꽃길’(북서울꿈의숲·서울 식물원 등), 시원한 물바람을 맞으며 걷는 ‘물길 꽃길’(한강·중랑천 등), 동네에서 편안하게 만나는 ‘산책로 꽃길’(강북 우이천변 녹지·양재대로 녹지대 등)이다.

안양천 벚꽃길은 머리 위를 가득 덮은 하얀 벚꽃 지붕이 하천의 윤슬과 어우러져, 구름 위를 걷는 듯한 낭만적인 풍경을 감상할 수 있다고 시는 설명했다. 청계천을 따라 길게 이어진 이팝나무는 가지마다 하얀 꽃송이를 가득 머금어 마치 하얀 꽃구름이 물길을 따라 흘러가는 듯한 장관을 감상할 수 있다.

서울의 봄 꽃길 175선은 서울시 홈페이지 ‘스토리인서울’(www.seoul.go.kr/story/springflowerway)에서 검색해 확인할 수 있다. 스마트서울맵(map.seoul.go.kr)에서도 도시생활지도 안에 ‘봄꽃길’ 테마지도를 선택하면 서울 곳곳에 선정된 노선의 정보를 볼 수 있다.