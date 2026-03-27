낮 최고 25도까지 오르지만 일교차 커··· 미세먼지 ‘나쁨’ 주의

금요일인 27일은 전국이 대체로 맑고 낮 기온이 20도 안팎까지 올라 포근한 날씨를 보이겠다. 다만 아침 최저기온이 0도 안팎일 정도로 낮은 지역도 있는 등 일교차가 커 외출 시 복장에 유의해야겠다.

기상청은 “당분간 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 크겠다”고 예보했다. 아침 기온은 강원도를 중심으로 0도 안팎이 되겠으며, 낮 기온은 중부내륙·남부지방을 중심으로 20도 안팎까지 오르겠다. 내륙에는 일교차가 최대 20도까지 벌어지는 곳도 있겠다.

주요 도시 아침 최저기온은 서울 7도, 인천 7도, 춘천 3도, 강릉 10도, 대전 6도, 대구 7도, 전주 7도, 광주 8도, 부산 10도, 제주 12도 등으로 예상된다. 낮 최고기온은 서울 20도, 인천 15도, 춘천 21도, 강릉 20도, 대전 21도, 대구 25도, 전주 21도, 광주 21도, 부산 20도, 제주 19도 등으로 예보됐다.

오전까지 인천·경기 서부와 강원 동해안, 충남권, 전라권을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠으니 교통안전에 유의해야겠다. 인천·경기 서부 및 충남·전라권에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가, 그 밖의 지역에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다. 특히 영종대교·인천대교·청라하늘대교·서해대교·천사대교 등 해안에 위치한 교량과 강·호수·골짜기 등에 인접한 도로는 안개가 더 짙을 수 있어 운전에 조심해야겠다.

건조특보가 발효된 수도권과 강원내륙, 대전, 충북, 경북권은 대기가 매우 건조하겠다. 그 밖의 지역도 대기가 건조하겠다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘나쁨’으로 예상된다. 서울과 경기 북부·남부, 강원 영서는 오전과 밤에 ‘매우 나쁨’으로 예상된다.