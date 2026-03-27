창간 80주년 경향신문

낮 최고 25도까지 오르지만 일교차 커··· 미세먼지 ‘나쁨’ 주의

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

금요일인 27일은 전국이 대체로 맑고 낮 기온이 20도 안팎까지 올라 포근한 날씨를 보이겠다.

다만 아침 최저기온이 0도 안팎일 정도로 낮은 지역도 있는 등 일교차가 커 외출 시 복장에 유의해야겠다.

낮 최고기온은 서울 20도, 인천 15도, 춘천 21도, 강릉 20도, 대전 21도, 대구 25도, 전주 21도, 광주 21도, 부산 20도, 제주 19도 등으로 예보됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

낮 최고 25도까지 오르지만 일교차 커··· 미세먼지 ‘나쁨’ 주의

입력 2026.03.27 07:27

  • 김태훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

낮 기온이 올라가면서 서울 청계천에서 시민들이 외투를 벗고 가벼운 차림으로 산책을 즐기고 있다. 정지윤 선임기자

낮 기온이 올라가면서 서울 청계천에서 시민들이 외투를 벗고 가벼운 차림으로 산책을 즐기고 있다. 정지윤 선임기자

금요일인 27일은 전국이 대체로 맑고 낮 기온이 20도 안팎까지 올라 포근한 날씨를 보이겠다. 다만 아침 최저기온이 0도 안팎일 정도로 낮은 지역도 있는 등 일교차가 커 외출 시 복장에 유의해야겠다.

기상청은 “당분간 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 크겠다”고 예보했다. 아침 기온은 강원도를 중심으로 0도 안팎이 되겠으며, 낮 기온은 중부내륙·남부지방을 중심으로 20도 안팎까지 오르겠다. 내륙에는 일교차가 최대 20도까지 벌어지는 곳도 있겠다.

주요 도시 아침 최저기온은 서울 7도, 인천 7도, 춘천 3도, 강릉 10도, 대전 6도, 대구 7도, 전주 7도, 광주 8도, 부산 10도, 제주 12도 등으로 예상된다. 낮 최고기온은 서울 20도, 인천 15도, 춘천 21도, 강릉 20도, 대전 21도, 대구 25도, 전주 21도, 광주 21도, 부산 20도, 제주 19도 등으로 예보됐다.

오전까지 인천·경기 서부와 강원 동해안, 충남권, 전라권을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠으니 교통안전에 유의해야겠다. 인천·경기 서부 및 충남·전라권에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가, 그 밖의 지역에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다. 특히 영종대교·인천대교·청라하늘대교·서해대교·천사대교 등 해안에 위치한 교량과 강·호수·골짜기 등에 인접한 도로는 안개가 더 짙을 수 있어 운전에 조심해야겠다.

건조특보가 발효된 수도권과 강원내륙, 대전, 충북, 경북권은 대기가 매우 건조하겠다. 그 밖의 지역도 대기가 건조하겠다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘나쁨’으로 예상된다. 서울과 경기 북부·남부, 강원 영서는 오전과 밤에 ‘매우 나쁨’으로 예상된다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글