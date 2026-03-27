창간 80주년 경향신문

외국인 주식 20조 가까이 순매도…채권은 4개월째 순투자

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

지난달 외국인 투자자들이 국내 증시에서 20조원에 육박하는 주식을 순매도하며 두 달 연속 '팔자' 기조를 이어갔다.

이는 외국인이 순매도를 이어갔음에도 주가 상승에 따른 평가액 증가 영향으로 보유 주식 가치가 확대된 데 따른 것으로 분석된다.

2월 말 기준 외국인의 국내 상장주식 보유 규모는 2025조5000억원으로, 전체 시가총액의 32.6%를 차지했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

외국인 주식 20조 가까이 순매도…채권은 4개월째 순투자

입력 2026.03.27 07:40

  • 박상영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

26일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

26일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

지난달 외국인 투자자들이 국내 증시에서 20조원에 육박하는 주식을 순매도하며 두 달 연속 ‘팔자’ 기조를 이어갔다. 반면 채권 시장에서는 순투자를 지속했다.

27일 금융감독원이 발표한 ‘2026년 2월 외국인 증권투자 동향’을 보면 외국인은 지난달 상장주식 19조5580억원어치를 순매도했다. 유가증권시장에서 19조3190억원, 코스닥시장에서도2390억원을 각각 순매도했다.

다만 전월 대비 주식 보유잔액은 324조1000억원 증가한 것으로 집계됐다. 이는 외국인이 순매도를 이어갔음에도 주가 상승에 따른 평가액 증가 영향으로 보유 주식 가치가 확대된 데 따른 것으로 분석된다.

2월 말 기준 외국인의 국내 상장주식 보유 규모는 2025조5000억원으로, 전체 시가총액의 32.6%를 차지했다. 지역별로는 미주(10조2000억원), 유럽(6조원), 아시아(1조1000억원), 중동(7000억원) 순으로 순매도 규모가 컸다.

국가별로는 미국(8조7000억원)과 영국(4조7,000억원)의 순매도 규모가 두드러졌으며, 아일랜드(1조4000억원)와 프랑스(1조2000억원) 등은 순매수를 기록했다.

채권시장에서는 넉 달 연속 순투자가 이어졌다. 외국인은 지난달 상장채권 10조6910억원을 순매수하고 3조2,590억원을 만기 상환받아 총 7조4320억원을 순투자했다. 지역별로는 유럽(2조7000억원), 아시아(2조6000억원), 미주(1조3000억원) 모두 순투자 흐름을 보였다.

채권 종류별로는 국채에서 9조5000억원 규모의 순투자가 이뤄진 반면, 통안채에서는 1조7000억원이 순회수됐다.

이에 따라 지난달 외국인의 상장채권 보유액은 337조3000억원으로 전월 대비 6조8000억원 증가했으며, 상장 잔액의 12.0%를 차지했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글