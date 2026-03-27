창간 80주년 경향신문

‘삭발’ 박형준, 대자유총 토론회서 “세이브코리아는 법치주의 지키려는 운동”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

박형준 부산시장이 지난해 전국에서 개최된 윤석열 전 대통령 탄핵 반대 집회인 '세이브코리아 국가비상기도회'를 두고 "법치주의를 지키기 위한 운동"이라고 말했다.

박 시장은 "분명히 할 것은 손현보 목사나 그 당시 세이브코리아는 탄핵을 무도하게 또는 법적인 듀 프로세스를 거치지 않고 하는 것에 대해서 반대해 법치주의를 지키기 위해 운동에 나섰던 분들"이라고 했다.

박 시장은 "그리고 탄핵이 됐을 때 인정하고 해체했다"며 "그런데 그 뒤에 선거법으로 말도 안 되는 구속이 됐다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘삭발’ 박형준, 대자유총 토론회서 “세이브코리아는 법치주의 지키려는 운동”

입력 2026.03.27 08:41

수정 2026.03.27 08:52

펼치기/접기
  • 김병관 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지선 앞두고 강성 보수층 결집 의도

박형준 부산시장이 26일 밤 대한민국자유유튜브총연합회의 지방선거 비전 토론회에 참석해 발언하고 있다. 유튜브 갈무리

박형준 부산시장이 26일 밤 대한민국자유유튜브총연합회의 지방선거 비전 토론회에 참석해 발언하고 있다. 유튜브 갈무리

박형준 부산시장이 지난해 전국에서 개최된 윤석열 전 대통령 탄핵 반대 집회인 ‘세이브코리아 국가비상기도회’를 두고 “법치주의를 지키기 위한 운동”이라고 말했다. 세이브코리아는 부산 대형 교회인 세계로교회의 손현보 목사가 주도했다. 박 시장이 강성 보수층 결집을 지방선거 전략으로 삼고 있다는 분석이 나온다.

국민의힘 소속으로 부산시장 3선에 도전하는 박 시장은 26일 밤 대한민국자유유튜브총연합회(대자유총)가 개최한 지방선거 비전 토론회에 참석해 “(세이브코리아는) 거리에 나섰던 많은 분들하고 성격이 다르다”며 이같이 밝혔다. 대자유총은 우파 유튜버 연합단체로 이날 토론회에는 유튜버 고성국, 이영풍, 강용석씨 등이 패널로 참석했다.

박 시장은 “분명히 할 것은 손현보 목사나 그 당시 세이브코리아는 탄핵을 무도하게 또는 법적인 듀 프로세스(적법절차)를 거치지 않고 하는 것에 대해서 반대해 법치주의를 지키기 위해 운동에 나섰던 분들”이라고 했다.

박 시장은 “그리고 탄핵이 됐을 때 (세이브코리아는) 인정하고 해체했다”며 “그런데 그 뒤에 (손 목사는) 선거법으로 말도 안 되는 구속이 됐다”고 말했다.

박 시장은 “그러면서 미국의 트럼프 대통령을 뒷받침하고 있는 보수 교단에서 이 문제(손 목사 구속)를 종교 탄압이라고 했는데, 그게 트럼프 대통령과 인식을 같이 한 것”이라고 주장했다. 손 목사는 지난해 대통령 선거와 부산시교육감 선거를 앞두고 불법 선거운동을 한 혐의로 구속됐다가 지난 1월 1심에서 징역 6개월, 집행유예 1년을 선고받고 풀려났다.

박 시장은 그러면서 캠프 공동선거대책본부장으로 영입한 손 목사의 아들 손영광 울산대 교수를 두고 “(손 교수가) 백악관의 초청을 받아 (백악관 관계자들을 만나) 이야기하며 (손 목사 구속 등에 대한) 한국의 상황을 굉장히 잘 설명했다”며 “미국도 인정한 인재”라고 했다.

박 시장은 ‘절윤’과 관련해선 “지난번 (당 소속) 의원 전부와 장 대표가 (의원총회에서 결의문 형태로) 당 입장을 정리한 게 기준”이라며 “그 당의 입장을 존중하는 게 맞는다”고 했다. 그는 “절연을 한다고 절연이 되느냐”라며 “그런 걸 갖고 우리 내부에서 자꾸 말싸움하기 시작하면 통합이 안 된다”고 말했다.

박 시장은 또 “저는 윤 전 대통령을 배신한 적 없고, 공적인 관계로 만나서 충실하게 관계를 맺었다”며 “계엄에 대해서는 반대 입장을 갖고 있어서 그것 때문에 너무나 아쉬운 결과가 있다고 생각한다”고 말했다. 그는 “(윤 전 대통령) 탄핵 과정에서는 지금의 여권이 프레임을 걸어서 법치의 과정을 제대로 안 지키는 것에 대해 성급한 탄핵을 해서는 안 된다는 입장에 섰다”고 했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글