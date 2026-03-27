중동발 불안이 반도체 호조 눌러…4월 경기전망, 계엄 후 최대폭 하락

반도체 수출 호조로 지난달 개선됐던 기업 체감경기가 미국·이란 전쟁으로 원자재·물류 비용이 치솟고 불확실성이 커지면서 다시 악화됐다. 특히 다음달 경기 전망은 불법계엄 사태 여파가 컸던 지난해 초 이후 가장 큰 폭으로 나빠졌다.

한국은행이 27일 발표한 3월 기업경기조사 결과를 보면, 이달 전 산업 기업심리지수(CBSI)는 0.1포인트 하락한 94.1을 기록했다. 지난달 0.2포인트 반등했지만 한 달 만에 다시 하락 전환했다.

기업심리지수는 기업 심리를 종합적으로 판단하기 위해 기업경기실사지수(BSI) 중 주요지수(제조업 5개·비제조업 4개)를 산출한 지표다. 장기평균치(2003년 1월~2025년 12월)를 기준값 100으로 삼는다. 100보다 크면 낙관적, 작으면 비관적이라고 본다.

제조업은 전월과 동일한 97.1을 기록했다. 업종별로 보면 인공지능(AI) 메모리 반도체 수요 확대로 정보기술(IT) 기업 실적이 호조를 보이면서 전자･영상･통신장비 분야의 생산·신규수주가 늘었다. 그러나 화학물질·제품 업종은 업황·자금사정 모두 심리지수가 하락했다.

이흥후 한은 경제심리조사팀장은 “반도체를 비롯한 정보기술(IT) 부문 수출 호조, 조업 일수 증가 등에도 이란 전쟁으로 인한 원자재 가격 상승, 불확실성 확대 등으로 지수가 하락했다”고 설명했다.

비제조업은 전월 대비 0.2포인트 하락한 92.0을 기록했다. 업종별로 보면 기온이 높아져 야외활동이 늘어난 덕에 예술·스포츠·여가 분야는 채산성·자금사정 모두 체감경기가 좋아졌다. 그러나 운수창고업과 부동산업에서 업황·매출·자금사정 지표가 하락하면서 전반적인 비제조업 지수를 끌어내렸다.

미국·이란 전쟁으로 비용이 오르고 물동량은 줄어든 데다 설 연휴와 겨울방학이 끝나면서 여객 수요도 둔화되며 운수업 경기를 악화시켰다. 주택 매수심리 위축으로 사업자들의 분양일정이 조정되면서 부동산업도 타격을 받았다.

다음달 경기 전망도 미·이란 전쟁에 따른 불안감이 드리우고 있다. 4월 CBSI 전망치는 전월 대비 4.5포인트 하락한 93.1로 조사됐다. 지난해 1월(-7.2포인트) 이후 낙폭이 가장 컸다.

제조업이 전월 대비 3.0포인트 하락한 95.9, 비제조업은 전월 대비 5.6포인트 내린 91.2였다. 제조업과 비제조업 모두 하락폭이 불법계엄 사태 여파가 있던 지난해 1월(각각 -3.8포인트, -9.7포인트) 이후 가장 컸다. 4월 제조업 전망은 전자·영상·통신장비, 자동차, 고무·플라스틱 등을 중심으로 하락했다. 비제조업 전망은 도소매업, 운수창고업 등을 중심으로 내렸다.