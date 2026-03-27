‘마약왕’ 박왕열, 필로폰 양성 반응···투약 혐의 인정

한국으로 임시 송환된 마약왕 박왕열을 상대로 경찰이 실시한 마약 간이시약 검사에서 양성 반응이 나왔다.

경기북부경찰청 광역범죄수사대는 박왕열에 대한 소변 간이시약 검사 결과 필로폰 양성 반응이 나왔다고 27일 밝혔다.

박왕열은 경찰 조사 과정에서 필로폰 투약 혐의를 인정한 것으로 전해졌다. 경찰은 국립과학수사연구원에 정밀감정을 의뢰했다.

박왕열은 필리핀 교도소에 있던 2024년 6월 공범에게 지시해 필로폰 1.5㎏을 커피 봉투에 담아 인천공항에 반입하고, 그해 7월 필로폰 3.1㎏이 담긴 캐리어를 공범을 통해 김해공항으로 들여온 혐의를 받는다.

2019년 11월부터 2020년까지 공범과 함께 서울과 부산, 대구 등지에서 마약을 판매한 혐의도 받고 있다.

경찰은 전날 이같은 혐의로 박왕열에 대한 구속영장을 신청했다. 구속 전 피의자심문(영장실질심사)은 이날 오전 10시 30분 의정부지법에서 열릴 예정이다. 구속 여부는 이날 오후 결정될 전망이다.

박씨는 필리핀 도주 후 현지에서 카지노 사업을 벌였다. 2016년 국내에서 150억원대 유사수신 범행을 벌이고 필리핀으로 도주한 한국인 3명에게 은신처를 제공했다가 한 사탕수수밭에서 이들을 총기로 살해했다. 또 이들로부터 받았던 카지노 투자금 7억2000만원을 빼돌린 혐의로 필리핀 법원에서 징역 60년을 선고받았다. 하지만 박씨가 복역 중인 교도소는 스파, 테니스 등을 즐길 수 있는 곳으로, 그는 이곳에서 휴대전화 텔레그램 등을 통해 국내에 대규모 마약을 유통해왔다.