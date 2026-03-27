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조현 장관, 미국 정무차관과 면담…“호르무즈 긴장 완화 조치 시급”

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조현 외교부 장관이 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관과 만나 호르무즈 해협 상황 등을 두고 의견을 나눴다.

조 장관은 26일 프랑스에서 후커 차관과 접견하고 최근 중동 및 지역 정세, 한·미 조인트 팩트시트 이행 등 현안 등을 두고 의견을 교환했다고 외교부가 밝혔다.

조 장관과 후커 차관은 주요 7개국 외교장관회의 참석을 위해 프랑스를 방문 중이다.

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조현 장관, 미국 정무차관과 면담…“호르무즈 긴장 완화 조치 시급”

입력 2026.03.27 09:26

  • 정희완 기자

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후커, 한국의 공동성명 참가 평가

조현 외교부 장관이 26일(현지시간) 프랑스 파리에서 앨리슨 후커 미국 국무부 정무차관과 면담했다. 외교부 제공

조현 외교부 장관이 26일(현지시간) 프랑스 파리에서 앨리슨 후커 미국 국무부 정무차관과 면담했다. 외교부 제공

조현 외교부 장관이 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관과 만나 호르무즈 해협 상황 등을 두고 의견을 나눴다.

조 장관은 26일(현지시간) 프랑스에서 후커 차관과 접견하고 최근 중동 및 지역 정세, 한·미 조인트 팩트시트(공동설명자료) 이행 등 현안 등을 두고 의견을 교환했다고 외교부가 밝혔다. 조 장관과 후커 차관은 주요 7개국(G7) 외교장관회의 참석을 위해 프랑스를 방문 중이다.

조 장관은 호르무즈 해협 상황에 대해 우려를 표명했다. 조 장관은 해협 내 한국을 포함해 모든 선박의 항행 안전 보장과 글로벌 에너지·물류 공급망 정상화를 위한 긴장 완화 조치가 시급하다고 강조하면서 긴밀히 소통해 나가자고 말했다고 외교부는 밝혔다.

후커 차관은 이에 공감하면서 한국 정부가 ‘호르무즈 해협 관련 공동성명’ 동참 등을 통해 안전하고 자유로운 통항을 확보하기 위한 국제사회 노력에 기여하고 있음을 평가했다고 외교부는 전했다. 한국 정부는 서방 등 33개국이 이름을 올린 ‘이란의 호르무즈 해협 폐쇄 규탄’ 공동성명에 동참했다.

양측은 최근 한국 국회에서 대미투자특별법이 통과한 점 등 투자 합의 이행의 진전을 평가했다. 그러면서 팩트시트 안보 분야 이행을 위한 후속 실무 협의도 조속히 개시해 나가자는데 의견을 같이했다. 안보 분야는 한국의 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리 권한 확보, 핵추진 잠수함 도입 등이다.

조 장관과 후커 차관은 여러 불확실성 속에서도 굳건한 한·미 동맹과 연합방위태세를 유지하는 것이 중요하다는 데 공감했다고 외교부는 전했다. 양측은 또 도널드 트럼프 미국 대통령의 5월 방중을 앞두고 한반도 문제 등을 포함한 지역 정세와 관련해 긴밀한 소통을 유지해나가기로 했다고 외교부는 밝혔다.

조 장관은 27일 프랑스를 방문하는 마코 루비오 미국 국무부 장관과의 회담도 추진 중이다.

조 장관은 이날 캐나다, 인도, 프랑스, 유럽연합(EU), 독일과도 잇따라 외교장관 회담을 개최하고 양자 협력 방안과 호르무즈 해협 동향을 비롯한 중동 정세 등을 두고 의견을 나눴다. 조 장관은 아니타 아난드 캐나다 외교장관에게 도산 안창호함이 캐나다를 향해 출항했다고 소개하면서 잠수함 수주 관련 높은 관심과 의지를 전달했다.

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