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본문 요약

오세훈 서울시장은 27일 장동혁 국민의힘 대표를 향해 "저도 그분 모시고 싶다"며 "다만 오실 때 좀 변신한 모습으로 와주시면 감사하겠다"고 말했다.

오 시장은 이날 SBS 라디오에서 장 대표가 선거 기간 지원 유세를 온다면 어떻게 할 것이냐는 질문에 이같이 답했다.

오 시장은 "그것을 지금 계속 촉구하고 있는 것"이라며 "아직 한 달 정도 여유가 남았으니 그동안 제일 좋은 것은 선거대책위원회만 아니라 당 자체가 중도확장성을 띠는 것"이라고 말했다.

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오세훈 “장동혁 지원 유세 모시고 싶다…다만 변신한 모습으로 와달라”

입력 2026.03.27 09:42

  • 김병관 기자

  • 기사를 재생 중이에요

6·3 지방선거 서울시장에 도전하는 오세훈 서울시장이 지난 22일 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접을 마치고 취재진 질문에 답하고 있다. 사진공동취재단

6·3 지방선거 서울시장에 도전하는 오세훈 서울시장이 지난 22일 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접을 마치고 취재진 질문에 답하고 있다. 사진공동취재단

오세훈 서울시장은 27일 장동혁 국민의힘 대표를 향해 “저도 (선거 유세에) 그분 모시고 싶다”며 “다만 오실 때 좀 변신한 모습으로 와주시면 감사하겠다”고 말했다. 장 대표를 향해 중도 지향적으로 노선을 바꿔 달라고 재차 촉구한 것으로 풀이된다.

오 시장은 이날 SBS 라디오에서 장 대표가 선거 기간 지원 유세를 온다면 어떻게 할 것이냐는 질문에 이같이 답했다. 오 시장은 “그것(노선 변화)을 지금 계속 촉구하고 있는 것”이라며 “아직 (공식 선거운동까지) 한 달 정도 여유가 남았으니 그동안 제일 좋은 것은 선거대책위원회만 아니라 당 자체가 중도확장성을 띠는 것”이라고 말했다.

오 시장은 “중도로 외연을 넓혀야 비로소 승리할 수 있는 발판이 마련이 된다”며 “지도부가 색깔을 바꿀 수 없다면 선대위라도 중도 확장이 가능한 선대위로 꼭 마련해달라”고 했다.

오 시장은 “그게 혹시 어려워진다면 서울시 차원에서라도 중도 확장 선대위를 꾸려야 된다는 건 당연한 것”이라며 “그렇게 되면 (선거운동을 장 대표와) 분리할 수밖에 없다”고 말했다.

오 시장은 또 선거운동 때 국민의힘 상징색인 붉은색 점퍼를 입을 것이냐는 질문에 “당에 요청한다” “빨간색 입고 싶다. 입게 해달라”고 답했다.

오 시장은 자신이 언급한 중도 확장 선대위에 대해선 “중도적인 브랜드를 가진 인물을 영입해서 그분이 그분의 얼굴로, 그분의 노선으로 선거를 치르는 것”이라고 말했다.

선대위원장으로 누구를 염두에 두고 있느냐는 질문에는 “특정인을 거명하면 오해가 생긴다”며 “자꾸 성함을 입에 올리는 건 결례인 것 같다. 누가 됐든 당내 인사든 당외 인사든 그런 상징성을 수도권에서 가질 수 있는 분이면 좋겠다는 입장”이라고 답했다.

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