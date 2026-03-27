영월 ‘장릉’ 소나무 숲에서 만나는 단종 서사···창작 뮤지컬 ‘1457, 잠든 소년’ 상설공연 시작

개봉 50일 만에 관객 1500만 명을 돌파한 영화 <왕과 사는 남자>의 흥행으로 주목받은 단종의 유배지인 강원 영월지역에서 역사적 공간과 서사를 결합한 창작 뮤지컬을 주말마다 볼 수 있게 된다.

영월군은 오는 29일부터 유네스코 세계문화유산인 장릉(莊陵) 소나무 숲에서 창작 뮤지컬인 <1457, 잠든 소년-장릉 낮도깨비>의 주말 상설 공연이 시작된다고 27일 밝혔다.

공연은 토요일 오후 1시와 3시, 일요일 오전 11시에 각각 1시간 동안 진행된다.

단종문화제 기간에는 토요일 오후 2시와 4시, 일요일 오전 11시와 오후 1시로 확대 운영된다.

영월군이 주최하고 극단 ‘시와 별’이 주관·제작하는 주말 상설 공연은 가을철까지 진행될 예정이다.

<1457, 잠든 소년>은 조선 제6대 왕 단종의 생애와 영월지역의 설화인 ‘능말 낮도깨비’를 결합해 만든 창작 뮤지컬이다.

단종이 잠든 장릉 소나무 숲을 배경으로 펼쳐지는 실경 공연이다.

이 작품은 2023년 야외 초연 이후 주말 상설 공연으로 운영됐다.

실내 공연 버전인 <1457, 소년 잠들다>는 ‘2025년 에든버러 프린지 페스티벌’ 코리안 시즌 공식 초청작으로 선정된 데 이어 2026년 ICW 글로벌 투어에 한국 대표 작품으로 초청되기도 했다.

지역에서 출발한 창작 콘텐츠의 해외 확장 가능성을 보여주고 있는 셈이다.

영월군 관계자는 “장릉 입장객은 별도 비용 없이 <1457, 소년 잠들다> 공연을 관람할 수 있다”라며 “일정 변동 시 극단 ‘시와 별’과 ‘달달 영월’을 통해 사전 공지된다”라고 밝혔다.

한편 영화 <왕과 사는 남자>의 실제 배경지인 영월을 찾는 방문객도 많이 늘어나고 있다.

지난 2월 한 달간 단종의 유배지인 청령포와 장릉을 찾은 방문객은 8만4000여 명에 달한다.

이는 월평균 방문객 수인 2만2000명의 4배에 달하는 수치다.

조선 제6대 임금인 단종의 고혼과 충신의 넋을 기리는 영월지역의 대표적인 역사 문화축제인 ‘제59회 단종문화제’는 오는 4월 24일부터 26일까지 사흘간 장릉과 동강 둔치 일원에서 열린다.